Visa hace milagros

La reacción de Juanma Moreno al pacto que investirá a Mañueco a pesar del sabotaje al que lo sometió la antigua dirección del PP fue fulminante: «Andalucía es Andalucía y Castilla y León es Castilla y León –un gallifante por la tautología al speechwriter–. Que nadie piense que lo que ocurre en una comunidad autónoma va a marcar a otra, porque no va a pasar así». A los responsables de protocolo de la Junta se les olvidó adjuntar al audio una melodía que apostillase «por el monte las sardinas tralalá», ya que no existe en el planeta demoscópico encuesta que, escaño arriba o escaño abajo, lo libre de entenderse con Macarena Olona para escándalo de la izquierda hiperventilada, a costa de la cual hará negocio pingüe la primera farmacia que ofrezca un descuento en los frascos de sales reanimadoras. Anda Teresa Rodríguez compungida por este declive moral y no veía a nadie así desde que Sor Gloria, una adorable carmelita que vivía en un convento al lado de casa, organizó un acto piadoso de desagravio por una representación de Els Comediants en la que los actores aparecieron desnudos y disfrazados de demonios junto a la Torre del Oro. «Un bote, dos botes, al cielo el que no bote», cantaban al unísono cómicos y concurrencia. ¡Qué ahogo tenía la pobre y qué disgusto tiene ahora nuestra monja alférez anticapi! No quiere el presidente de la Junta, tan bien trajeado y tan centrista como le gusta presentarse, arruinar su imagen de yerno perfecto anunciando la alianza que lo mantendrá otro cuatrienio en la poltrona; y se entiende. Cuestión distinta es que las cuentas no le salen de otra manera, y menos que van a salirle en cuanto la Visa con cargo a la consejería obre el milagro de atemperar el ardor legionario de los chicos de Vox y el votante vea que no se comen a nadie.