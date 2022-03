Tensión en la huelga del transporte: un trailer se salta un piquete en Almería

Seguimiento irregular y algunos disturbios en la primera jornada de paro convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. Han funcionado los piquetes informativos en polígonos industriales como La Juaida, en la capital; o La Redonda, en El Ejido; donde se han producido disturbios e, incluso, la detención por conducción temeraria de un camionero que intentaba eludir la concentración de manifestantes.

Las grandes empresas del transporte por carretera no están participando en el paro en Almería y esto ha generado momentos de conflicto entre los propios conductores. Desde la plataforma convocante se cifra en unos 2.000 los transportistas, sobre todo de furgonetas y camiones ligeros, que habrían parado los repartos esta mañana para exigir que no se sigan contratando sus servicios por debajo de unos costes que no dejan de aumentar.

Aunque el gerente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Cohexphal), Luis Miguel Fernández, ha asegurado que la salida de las comercializadoras no se está viendo afectada, ha reconocido que “no se ha llevado a cabo la retirada de productos con destino al Banco de Alimentos, que realizan pequeños transportistas”.

Hay fuerte presencia policial en las puntos neurálgicos de la agroindustria almeriense para que el derecho a la huelga y al del trabajo puedan estar asegurados las próximas horas en Almería.