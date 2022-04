Mayor Oreja: «Sánchez es la expresión de un proceso de ruptura apuntalado por ETA y ERC»

Defender «siete grandes fundamentos», entre los que incluyen «la vida, la dignidad de la naturaleza humana, la familia, la verdad, España como nación, la Corona y la libertad de expresión, de educación y religiosa». Este es el ambicioso objetivo de la plataforma NEOS, que impulsa el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja junto a otras personalidades entre las que se encuentra la que fue líder del PP en el País Vasco, María San Gil. Juntos presentan hoy su alternativa cultural en la Fundación Cajasol de Sevilla.

Con la inflación a más del 9%, el combustible a casi dos euros el litro y la luz a precios de récord extraña que el país no haya salido a protestar en masa. ¿Es indiferencia o es que nos han anestesiado?

Lo que nos anestesia es la mentira. No hemos diagnosticado la verdad de lo que nos sucede, nos sorprendemos de lo que pasa en España, pero es que el país no tiene Gobierno, ni es Gobierno de coalición. España está gobernada por un proceso de transformación social, de ingeniería social. Los procesos no gobiernan, fracasan cuando tienen que afrontar problemas reales y no solo en lo referente a la inflación, también en educación, en el campo, en la falta de defensa....

Desde Neos defienden la libertad, pero ya se ha convertido en un término polémico

“La verdad nos hará libres”. Ese es nuestro concepto de libertad. Eso de que la libertad nos hará verdaderos es una mentira. Hacer lo que te da la gana no te hace ser verdadero, te hace ser frívolo, incluso esclavo de tu propia comodidad.

Advierten de “las amenazas ocultas” de la Agenda 2030. ¿A qué se refieren?

La Agenda 2030 es un esfuerzo para, con bellas palabras y bellas envolturas, reemplazar y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. La Agenda 2030 es un tránsito a la nada, es la agenda de la mentira. Quiza la terrible invasión de Rusia a Ucrania nos devuelva la verdad...

¿En qué sentido?

La guerra en Europa nos puede devolver la verdad si somos capaces de entender la crisis que hemos vivido, de ese tránsito hacia la nada, hacia la falta de independencia energética, de falta de defensa... Estamos a marchas aceleradas recuperando el sentido de la verdad. Ojalá haya un proceso de regeneración.

Contrarios también a la ley de diversidad familiar. ¿Para ustedes solo existe un modelo válido?

El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer y esa es la familia tradicional. Las demás son uniones respetables y deben ser expresadas en nuestro Estado de Derecho, pero tienen otra naturaleza. No es cuestión de validez, es cuestión de la naturaleza de las instituciones. Las instituciones no se pueden reinventar, no se puede reinventar un orden social.

¿Qué considera más peligroso: la mano de Putin en Occidente utilizando a partidos independentistas para desestabilizar España y financiando partidos ultraderechistas, o Pedro Sánchez con la Ley de Eutanasia y Ley Trans?

Putin es la expresión de la peor historia de Rusia y de Occidente y Sánchez es la expresión de la ruptura de un orden social, de un proceso que está apuntalado por ETA y ERC

¿Le parece que este nuevo Partido Popular puede ser una alternativa más fuerte para encabezar un proyecto de reconstrucción frente a la destrucción del orden social que critica?

Desde NEOS estamos en el debate prepolítico, en el debate cultural. Pero sí esperamos un cambio de dirección, una alternativa y ojalá el PP de Núñez Feijóo pueda ser pieza y parte.

¿En qué difiere este Partido Popular del que usted formó parte?

Nunca la nostalgia debe ser referencia. No hay comparación posible. Lo importante es que tanto dentro del PP como de VOX haya un objetivo social para que entiendan que la alternativa a un proceso no son unas siglas. Es más complicado y tiene un calado cultural más importante.

¿Considera acertada la estrategia de la Iglesia para investigar los casos de abusos junto al Defensor del Pueblo?

Creo que no es una estrategia de la Iglesia, sino del Gobierno y del Frente Popular. Pero si me pregunta lo que opino tanto de la investigación del Defensor del Pueblo como de la iniciativa para que un bufete de abogados investigue los abusos en el seno de la Iglesia, lo que me parece es una profunda injusticia porque parece como si la Iglesia fuese ya una institución culpable. El porcentaje de pederastia dentro de la Iglesia ha sido ínfimo con la totalidad de casos en otros ámbitos. Se tiene que saber pedir perdón, pero no todos los días.

¿Qué objetivos persigue esta fundación, han contado con el apoyo de partidos políticos?

Nosotros no buscamos el apoyo de las élites políticas ni económicas, sino el apoyo social de las bases, especialmente de los creyentes, aunque también nos gusta buscar el apoyo de no creyentes que comparten que del debate cultural debe ser una prioridad. Dicho lo cual, bienvenidos sean todos los apoyos desde el ámbito político y económico. Los necesitamos, pero buscamos el apoyo de las bases. En cuento a nuestros objetivos, el principal es ayudar a que la gente comprenda la naturaleza de la crisis del debate cultural, que la crisis que vivimos no es política ni económica, es una crisis cultural, de civilización. Que sepan que hemos despreciado la trascendencia de la dimensión religiosa y espiritual de la sociedad, y que estamos pisoteando enfermizamente todos los fundamentos cristianos de la sociedad. Este es el modesto y ambicioso objetivo de NEOS.