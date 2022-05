Arrimadas pide “una legislatura más” para completar el cambio en Andalucía

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha señalado este sábado que su formación necesita “una legislatura más” dentro del gobierno andaluz para completar el “cambio” que Andalucía “inició en 2018 y que algunos pensaban que era imposible”. Durante su intervención en la presentación de los candidatos de las ocho provincias andaluzas a las elecciones autonómicas del 19J, Arrimadas ha expuesto que la campaña debe servir para “implantar la misma ilusión” que hace cuatro años ya que Andalucía “no puede dejar de avanzar” y el cambio “no se puede frenar”.

Ha añadido que el de Andalucía fue el “primer gobierno en el que entró Ciudadanos” y “ha salido mucho mejor” de lo esperado, ya que en tres años a la región “se le ha dado la vuelta como a un calcetín” y es el momento de “seguir dando alegrías y oportunidades a los andaluces”. La líder de Cs ha señalado que Andalucía “no puede conformarse” y debe seguir apostando por ser “motor y locomotora de crecimiento en España”, de ahí que haya criticado la “poca vergüenza” de quienes plantean las elecciones “como un peldaño para llegar a la Moncloa”.

”Andalucía no se usa y se la pisa”, ha enfatizado Arrimadas, quien ha afirmado que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se le está “poniendo cara de Mañueco”, en referencia al actual presidente de Castilla y León. Asimismo, ha incidido en que su formación es la “única” que puede hablar igual “de Despeñaperros para arriba y para abajo” y que “defiende los intereses de los andaluces en el Congreso”, algo que “los líderes de PP y PSOE no quieren que salga en campaña”.

Por ello, Arrimadas ha pedido que el cambio “no se de por descontado” ya que “ha costado mucho lograrlo” y aún quedan “mucho por conseguir”, por lo que solo “un gobierno en el que esté Ciudadanos” permitirá que Andalucía “mire hacia adelante”.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha resaltado que su formación está “en el ADN de los andaluces” y, por ello, se ha mostrado “tremendamente orgulloso y feliz” de que “hoy estén mejor” que hace cuatro años, un “cambio” que “algunos querían meter en las venas que no era posible” y que sin el partido naranja “no lo hubiese sido”. Ha añadido que es el momento de presentar la “hoja de servicios” y Ciudadanos, frente a “algunos que están en líos de hasta registrar el nombre”, llega a las elecciones con los “deberes hechos” y presentar una candidatura con el objetivo de “seguir gobernando Andalucía”.

”Si en el gobierno no está Ciudadanos será peor y no lo podemos permitir”, ha defendido Marín, quien ha subrayado que uno de los grandes valores de su formación es que siempre “habla con claridad y cristalino” ya que “decimos y hacemos”, ha apostillado. Durante la presentación uno a uno de los ocho cabezas de lista, el candidato a la presidencia ha resaltado que en la candidatura no caben “experimentos”, ni es “campo de pruebas”, ni “trampolín para llegar al Gobierno”, sino que se debe a los “8,5 millones de personas que tienen sus problemas todos los días”.

”No hay andaluces buenos o malos”, ha subrayado Marín, quien ha insistido en que Andalucía “necesita a Ciudadanos” para profundizar en “reformas” como la eliminación del impuesto de Sucesiones que en 2017 “el PP votó en contra” pero que hoy “se quieren apuntar”. ”Ciudadanos ha creado una nueva forma de hacer política en Andalucía que asusta a los corruptos”, han concluido Marín, que también ha asegurado que su formación “seguirá con todo lo queda por hacer” y que precisa de “una legislatura más”.