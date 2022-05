El padrón confirma que Andalucía es un sustantivo femenino

Si el padrón se analizase desde la perspectiva electoral tan propia de este 2022, el titular sería que la mujer andaluza gana los comicios por mayoría simple. De acuerdo con los datos recién publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), actualizados al 1 de enero de este año, en la región hay 4.309.364 mujeres y 4.184.791 hombres. Es decir, 124.573 mujeres más que hombres. O porcentualmente hablando, un 50,7% de féminas y un 49,3% de varones. Dicho de otro modo, el recuento de la población confirma que Andalucía es un sustantivo femenino.

Las andaluzas superan la barrera de las 4,3 millones por primera vez en la historia. Los hombres siguen aproximándose a la de los 4,2 millones. En ambos casos existe una tendencia ascendente que se ratifica por quinto año consecutivo, una vez superada la curva descendente que hubo entre 2012 y 2016. En el caso masculino hay 11.452 más que en 2021, mientras que el incremento en el caso femenino es de 10.296.

Ese mayor aumento en andaluces varones recorta –muy levemente– la distancia entre los dos géneros, aunque de todas formas esas 124.573 mujeres de más (en el buen sentido) constituyen la segunda diferencia más alta que se recuerda, sólo un poco por debajo de la que había el 1 de enero de 2021 (125.729).

Esta es la distribución de las andaluzas, tanto nativas como extranjeras ‘adoptadas’: 996.314 en Sevilla, 876.250 en Málaga, 632.435 en Cádiz, 467.584 en Granada, 393.902 en Córdoba, 361.855 en Almería, 314.792 en Jaén y 266.232 en Huelva. La mayoría es proporcionalmente más mayoría en Sevilla, donde ellas representan el 51,1% de toda la población de la provincia (1.946.966). Detrás andan Málaga (51%), Córdoba (51%), Granada (50,7%), Cádiz (50,7%), Jaén (50,5%), Huelva (50,4%) y Almería (48,9%).

La superioridad numérica de la andaluza frente al andaluz es un hecho constante en todas las provincias excepto en Almería (15.583 hombres más que mujeres). En las demás manda el género femenino, con diferencias bastante significativas en Sevilla (+45.662) y Málaga (+36.197) y más moderadas en Cádiz (+18.311), Córdoba (+15.859), Granada (+13.673), Jaén (+6.174) y Huelva (+4.280).

Un matiz. Aunque Sevilla, en su condición de provincia más poblada, tiene más mujeres (y hombres) que ninguna otra, ciertamente presenta una dinámica negativa que se extiende ya a los dos últimos años, al contrario de lo que sucede en Málaga. Respecto a 2020, Sevilla ha perdido 1.210 mujeres, un déficit que no es sino el reflejo de un estancamiento demográfico más duradero en el tiempo. Una referencia: en 2012 había 988.561 mujeres, así que diez años después no hay ni 8.000 más. Málaga, por el contrario, presenta un plus de +10.000 sólo de 2021 (865.675) a 2022. Y si se analiza el último decenio, se comprueba que la ganancia es de casi 44.000 (había 832.571 en 2012). En otras palabras, en el periodo 2012-2022, la población femenina subió un 0,78% en Sevilla y un 5,24% en Málaga.

Este dato particular de las dos grandes ciudades de la comunidad también se extiende al dato general. En estos diez años, la población total de Sevilla sólo aumentó en 7.992 habitantes (un 0,41%): de 1.938.974 a 1.946.966. Y la de Málaga, en 75.205 (un 4,58%): de 1.641.098 a 1.716.303.

La mayoría simple femenina se torna masculina en la extensa población extranjera residente en Andalucía, aunque curiosamente son minoría las provincias donde hay más hombres que mujeres (Almería, Granada y Jaén). Lo contrario ocurre en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, en todos los casos con pequeñas diferencias. La provincia con más extranjeros, un clásico desde que alemanes e ingleses colonizaron la Costa del Sol, es Málaga (286.303), aunque el mayor peso específico de los no españoles resulta más patente en la provincia que más inmigración del norte de África recoge, Almería, donde uno de cada cinco habitantes (160.987 de los 739.293 empadronados, el 21,8%) es foráneo. En el lado opuesto se encuentran Córdoba (21.289) y Jaén (17.581), en ambos casos con el 2,8% de la población total.

EL INTERIOR PIERDE POBLACIÓN, LA COSTA GANA

El incremento de población fue generalizado en el último año en la comunidad, que gana 21.748 habitantes y se aproxima al listón de los ocho millones y medio (8.494.155). Cinco provincias están en esa tesitura positiva y la salvedad , casualmente (o no), son las tres provincias de interior: Córdoba (-4.844) , Jaén (-3.780) y Sevilla (-886). Obviamente, las que ganan son las provincias costeras, encabezadas por Málaga (+20.652), a la que siguen Almería (+7.501), Huelva (+2.349), Cádiz (+599) y Granada (+157). Aun así, Sevilla (1.946.966) sigue estando delante de Málaga (1.716.303).