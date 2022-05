Juanma Moreno: “Tengo ganas de confrontar con todos los líderes que se han presentado a las elecciones”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este viernes durante su intervención en el 17º Congreso Autonómico Extraordinario del PP de Madrid el deseo de poder confrontar con todos y todas las líderes que se han presentado a las elecciones autonómicas de Andalucía para el próximo 19 de junio.

En clave andaluza y tras los últimos acontecimientos, Moreno ha mandado un mensaje: “A mí no me gustaría que por una cuestión administrativa se dejara fuera de la lista, de la competición, a una candidata de un partido determinado”; al tiempo que ha sostenido que “es verdad que hay que conocerse también la Administración”.

Igualmente, ha hecho referencia a un asunto sobre el que este partido hablaba recientemente, como es la devolución de las competencias de Sanidad y Educación al Gobierno central, a lo que Moreno se ha preguntado: “¿Os imagináis la pandemia gestionada por Sánchez?” y ha respondido simultáneamente: “Esas son las diferencias entre nosotros y esas formaciones políticas”.

A menos de un mes para que se vote en las urnas, el líder popular ha reconocido que afronta estas elecciones “con ganas e ilusión, después de mucho esfuerzo y compromiso”. Así, ha subrayado que, “antes lo que siempre acompañaba a Andalucía eran las noticias sobre corrupción; mientras que ahora se habla de empleo, de autónomos y de que es la segunda comunidad en exportaciones”.

El PP, el partido de las clases medias

En este sentido, ha señalado que “este es el cambio tranquilo que ya no tiene vuelta atrás” y, para ello, ha insistido diciendo que “nos vamos a dejar la piel para intentar convencer a todos los andaluces, pero no solo a los que piensan como nosotros, también a aquellos socialistas que no creen que en el sanchismo, aquellos que están cansados de la cesión permanente al independentismo y a los nacionalismos” porque, según ha abundado, “el PP es el gran partido de las clases medias”.

También ha tenido palabras de reconocimiento para la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha elogiado por su “pasión, ilusión y compromiso” y a quien le ha retado a competir “para generar más empleo y progreso en la sociedad”. Moreno ha dicho que si revalida su mandato aspira a que Andalucía tenga la misma fiscalidad que Madrid y a que se convierta en una comunidad líder económica y socialmente.

A sus compañeros de partido, presidentes de otras comunidades como Murcia, Castilla y León y Galicia, les ha recordado que “todos tenemos singularidades y todos tenemos nuestra manera de entender la política”; si bien para Juanma hay cuatro vínculos que les une: la práctica de la honestidad, la práctica de las políticas liberales, de hacer progresar las sociedades y, sobre todo, el profundo amor a la nacionalidad española para que tenga más proyección.