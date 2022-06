El 44% de los andaluces quiere a Moreno de presidente de la Junta

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el conocido como el CIS de Tezanos, coincidió con el arranque de campaña electoral situando al PP en una situación propicia para reeditar el Gobierno en Andalucía, acercándose a los 55 escaños de la mayoría absoluta con entre 47-49 diputados y el 35,6% de los votos. El PSOE-A se quedaría alrededor del suelo electoral de 2018, con entre 32 y 36 escaños. Se confirma el posible descalabro de Cs, que pasaría de los 21 escaños a entre uno y tres. Vox sería la tercera fuerza, pasando de doce a entre 17 y 21 escaños. Por Andalucía se queda en 9-10 diputados, como cuarta fuerza. Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez conseguiría dos diputados. De los partidos minoritarios, Jaén Merece Más podría lograr un diputado. La encuesta supone una pica en Flandes en tanto apunta a una histórica victoria en Sevilla del PP, por primera vez en la historia. Los andaluces valoran la gestión de Juanma Moreno con un 6,28 de nota pero incluso los votantes del PSOE aprueban al presidente, con un 5,08. Los de la ultraderecha le dan un notable. Asimismo, el 44% de los andaluces prefiere a Moreno como presidente frente a sólo el 13,4% que opta por Juan Espadas. Hasta un 22,1% de los que señalan que votaron al PSOE en 2018 prefiere ahora a Moreno como presidente. Gran parte de la estrategia del PP en las elecciones pasa por lograr el 10% de los votos socialistas, lo que puede suponer entre 90.000-100.000 votos de votantes socialistas.

Habría una cifra similar de votos por decidir. Un 35% de los sufragios estaría aún por decidir, según el CIS. Más de un 20% –21,5%– asegura que la última semana de campaña electoral decidirá el voto; un 5,6%, la jornada de reflexión; el 9,6% el día de las elecciones. No obstante, más de la mitad, un 52,1%, dice que ya tiene decidido su voto. Moreno es valorado con una nota media de 6,10. El 35,6% cree que el Partido Popular es el que mejor defiende los intereses de Andalucía.

La encuesta otorga la victoria por primera vez en la historia al Partido Popular en la provincia de Sevilla

El PP arrasa en todos los indicadores de la encuesta del centro dirigido por Tezanos. En la provincia de Sevilla, donde el pasado domingo Moreno fijó el objetivo de intentar ganar por primera vez, el CIS da el triunfo a los populares, que harían historia. Ni en 2012 con la victoria de Arenas en las elecciones se logró el triunfo en la provincia hispalense, gran bastión socialista en España. Tampoco con las mayorías absolutas populares en España. Con este resultado, Moreno podría optar a gobernar en solitario o con el apoyo de Cs, llegando a un máximo de 52 diputados. Necesitaría la abstención de los grupos para la investidura pero es un resultado amplio para no depender de Vox, con quien sí rebasa la mayoría absoluta. De momento, sólo Por Andalucía se ha mostrado a favor de plantear dejar gobernar a Moreno solo para que no entre Vox en el Gobierno. Cs rechaza cualquier apoyo de la ultraderecha. El partido de Abascal dice que no dará sus votos gratis y el PSOE se muestra a favor, de cara a una estrategia nacional, de la coalición para desgastar a Feijóo. El sondeo corrobora un auge de Vox, pero insuficiente, y el desmoronamiento de Cs. El PSOE se agarra a su suelo electoral y la pugna de las izquierdas con Por Andalucía y Adelante, claramente, las debilita. En 2012, el CIS de Tezanos no vio venir la caída de Susana Díaz ni el auge de Vox. El CIS tampoco da opciones de gobernar a la izquierda, en la línea de la reciente encuesta del Centra.

Por provincias, en Almería ganaría el PP con cinco escaños y el 30,6% de los votos; seguido del PSOE, con 4-5 y el 20,2% de los sufragios. Vox sería la tercera fuerza con 2-3 escaños y Por Andalucía, uno. En Cádiz también ganaría el PP con 6-7 diputados; seguido del PSOE con 4-5; y Vox con tres. Por Andalucía y Adelante pueden sacar un diputado cada uno. En Córdoba, los populares logran cinco escaños, por los cuatro del PSOE; dos de Vox; y uno de Por Andalucía. En Granada, el PP se va a seis diputados, por los 4-5 del PSOE; 2-3 de Vox; uno de Por Andalucía; y entre 0-1 de Cs. En Huelva, los populares llegan a cinco diputados; el PSOE sacaría tres; Vox, dos; y Por Andalucía, uno. En Jaén, el PP también se impone con cinco diputados; por los tres del PSOE; 1-2 de Vox; uno de Por Andalucía; y 0-1 de Jaén Merece Más. En Málaga, el PP obtendría 7-8 escaños; cinco, el PSOE; tres para Vox; 1-2 para Por Andalucía; y uno de Cs. Los resultados en Sevilla son históricos para el PP, con ocho escaños; 5-6 para el PSOE; 2-3 para Vox; dos para Por Andalucía; uno para Adelante Andalucía; y entre cero y uno para Cs.