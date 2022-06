La unidad de acción del campo andaluz se rompe con el 19-J

La campaña electoral ha roto la unidad de acción del campo andaluz en un momento «clave», al coincidir en este mes de junio la finalización del plazo (día 15) de presentación de aportaciones al borrador de Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que podría suponer la pérdida de 500 millones de euros (100 anuales) para los agricultores y ganaderos andaluces respecto a las ayudas europeas que vienen recibiendo actualmente.

La defensa en bloque de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha sido clave en la negociación de la futura PAC a lo largo de los tres últimos años para revertir el giro de 180 grados que el Ministerio de Agricultura pretendía aplicar al modelo nacional. Aún así, todavía resta por definir una parte importante del nuevo marco a través de la aplicación del Plan Estratégico Nacional que diseña el Ministerio de Luis Planas «sin transparencia ni consenso», según ha repetido el sector los últimos meses y ayer una vez más, aunque esta vez solo lo hicieran de forma pública Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias.

Ricardo Serra y Jaime Martínez-Conradi, representantes de ambas organizaciones, admitieron reticencias para continuar con las reivindicaciones porque «se podrían interpretar como que nos posicionamos hacia un lado o a otro, pero la situación no puede esperar» y es necesario «un último intento» para corregir el número de regiones productivas (reducido de 50 a 20) y el de ecoesquemas (limitado a 8) en los que se sustentan las nuevas ayudas a la aplicación de prácticas ambientales. «Hace cuatro meses aquí estábamos cuatro organizaciones. El ministro no ha cambiado su postura desde hace dos años. Habrá que reflexionar y preguntarse por qué dos organizaciones hoy no están aquí. Cada cual tendrá que asumir su responsabilidad», aseguró Martínez-Conradi. «No hemos cambiado en nada nuestro discurso en dos años. Planas traslada que esta PAC es buena para Andalucía y justa, pero el tiempo nos dará la razón como ya pasó con el decreto de convergencia», por ejemplo, que tuvo que ser rectificado ante el grave perjuicio que suponía.

Planas, «abducido» al cruzar Despeñaperros

Andalucía representa el 30% de los perceptores de la PAC. Asaja y Cooperativas reiteran que el Plan Estratégico de Planas «penaliza fuertemente a la región con más agricultores de España», pero admiten que aún hay tiempo para «evitar que se produzca un agravio comparativo de consecuencias irreversibles». Ricardo Serra admite su perplejidad con la actitud del ministro andaluz: «Junto a nosotros consideró un éxito la anterior reforma, consensuada con el PP (entonces en el Gobierno). Todos pensamos que su presencia sería un apoyo para Andalucía, pero debe ser que cuando se pasa Despeñaperros se sufre una abducción extraña y, de repente, todo lo que era de una manera ahora es de otra».