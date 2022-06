Como las risas de las comedias americanas de los ochenta, enlatadas y a compás del último chiste, los candidatos a presidir la Junta soltaron el rollo predecible en cuanto le colocaban la muleta delante de las narices. Hubo algunos quiebros, cierta rapidez y reflejos, pero poco más. Lo que confirma la sensación de tostón electoral que nos adoba con este calor sahariano, menos mal que ya sólo queda el Corpus y el día de las votaciones. Luego, que Dios reparta suerte y cada mochuelo a su olivo, que entre una y otra llevamos casi seis meses de campaña a lo tonto. Estaba el mar como un plato hasta que dos punzadas sacudieron este ecuador de buenas promesas y ataques. Volvió el fuego a Sierra Bermeja con toda la catástrofe que un incendio siempre deja. Más de 2.000 hectáreas quemadas en el mismo paraje que el año pasado ya se quemó. Dos condenas por corrupción en la trama de los ERE que ponen otra vez en el punto de mira al PSOE. Con el monte ardiendo vemos lo mejor y lo peor de la política, los que van a hacerse la foto y los que tratan de buscar soluciones. Y es verdad que no todo vale para sacar un puñado de votos como bien dijo Bendodo a pie de incendio. Ha sido lamentable el paseo con el fondo de llamas de para ver quién prometía más y mejor. Que el monte se quema o lo queman lamentablemente no es una novedad, pasa todos los años en cuanto llega el calor y es un de los grandes dolores de cabeza de la Junta. No ahora, de siempre, sólo hay que recordar el de Doñana casi a finales del «Susanato». Respecto a las condenas, más bajo las mismas siglas: dinero público, familia, corrupción y condena judicial. Un lastre contra el que no valen ingenierías de campaña y que en cuanto roza a un partido lo dinamita. Ahí se asienta parte de la realidad, de lo que te inunda un despacho porque sin gestión y sin medidas contra la corrupción cualquier campaña enmudece.