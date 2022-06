Dicen que los chinos han entrado en contacto con los marcianos, que han puesto las antenas y los radares a trabajar porque hay cosas en el cielo que no comprenden. Cuando al hombre le da por mirar el techo celeste generalmente no entiende nada, se siente un microbio, pero presenta una teoría para explicar el enigma y se abre una lata de anchoas porque lo mundano manda más que lo celestial. Pero ahí queda el misterio, la nada, un agujero que despierta inquietud y miedo si lo piensas cinco minutos, claro, luego ya colocas la mente en las anchoas, el pollo o la madre que los parió a todos. Esta campaña (de varios meses) ha sido un globo sonda lanzado al espacio para buscar ovnis. Fue Casado para ver si debilitaba a Sánchez quien agitó la botella, pero a la hora de la verdad en el experimento falló la gaseosa. El resto ya lo saben, Vox decidió romper la legislatura al no aprobar los presupuestos, que si ahora convoco, que si me conviene mejor luego, y al final salió este 19-J de la chistera como un conejo asustado al que nadie quería ni esperaba.

En esas estamos y si no hay una victoria contundente del PP no habrá estabilidad, ni esta noche ni nunca, porque la aritmética de los sondeos nos pone en el mismo momento en que le dijeron «no» a Juan Bravo. ¡Que no, Juanes, que no le sale la suma a nadie! Como los chinos, algo no nos cuadra en nuestro cielo de junio, de noches tibias y cortas con los partidos lanzándose a la cabeza reproches, promesas y mentiras. Sin detenerse a pensar ni un segundo qué les pasó hace unos meses para no cumplir el mandato de los ciudadanos de parlamentar para lograr un acuerdo y sacar adelante un presupuesto. ¿Tan complicado era? «¡Es la política, idiota!». Gracias por la aclaración, pero a veces también se convierte en un enigma en un platillo volante para la democracia. Mucha suerte esta noche, objeto votante no identificado.