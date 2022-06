Cs ve con buenos ojos que sus consejeros independientes repitieran con Moreno

Ciudadanos no pondría objeciones a que los consejeros que su formación aportó al primer Gobierno andaluz de Juanma Moreno y que no son militantes de la formación naranja puedan repetir en el segundo Ejecutivo de mayoría absoluta del PP si su presidente lo considera. ”Todo lo que sea bueno para Andalucía es bueno para España y me va a parecer bien que Andalucía esté gobernada por gente con talento”, ha subrayado el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, al recalcar que si eso acaba sucediendo supone un reconocimiento a Ciudadanos por aportar a la Junta a estas personas tan preparadas.

Con estos consejeros de Ciudadanos, ha dicho Bal, Andalucía ha pasado “de ser el vagón de cola de España a ser el motor de España”. De los cinco consejeros de Ciudadanos en el Gobierno de Moreno, tres eran independientes (Rocío Blanco, consejera de Empleo; Rogelio Velasco, de Economía; y el fallecido Javier Imbroda, de Educación y Deporte). Juan Marín, vicepresidente y consejero de Turismo, ya ha dejado claro que no se incorporará al nuevo Gobierno de Moreno, aunque según fuentes de la formación el presidente de la Junta le dejó caer antes de las elecciones que le gustaría contar con él. Y la quinta consejera es Rocío Ruiz, titular de Igualdad que sí es militante del partido naranja como Marín.