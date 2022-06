Protesta de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en la reunión de los directores de Prisiones de Europa en Sevilla

Sevilla acoge desde hoy la reunión de los directores de Prisiones del Consejo de Europa, inaugurada telemáticamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante dos jornadas se reúnen en Sevilla en el marco de una conferencia anual para compartir estrategias en materia de ejecución penal. A las puertas del Hotel Renacimiento se concentraron trabajadores de Instituciones Penitenciarias para reclamar mejoras.

Según informaron a LA RAZÓN desde la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, desde las 9:30 tuvo lugar la protesta “para manifestar su descontento”. En una reciente carta dirigida por registro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que accedió LA RAZÓN, el sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias recuerda que “en el año 2018 empezó un Conflicto Colectivo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias , antes de que el PSOE entrase en el gobierno”. “Diferentes diputados y candidatos, tanto del PSOE como de sus socios de gobierno, Podemos, apoyaron las reivindicaciones que se planteaban por los Funcionarios de Prisiones. Cuando ya fueron Gobierno de la Nación, el actual Ministro del Interior, D. Fernando Grande Marlaska, prometió que ese año sería el de los Funcionarios de Prisiones. Es mas, el Sr D. Ángel Luis Ortiz, se apresuró en ese mismo año a proponer una subida salarial a través del complemento específico de unos 375 € al mes de media para los Funcionarios de Prisiones por medio de la reclasificación de categorías de los Centros Penitenciarios”, recuerda el sindicato en su epístola. Tras ello, recuerda que “se anuncia unilateralmente por el Sr Ortiz que no se va a llevar a cabo dicha subida salarial, esto cabrea al Colectivo y surge un sentimiento de recelo contra el patrón (ña Secretaría general de Instituciones Penitenciarias, en adelante SGIP) que se plasma en el movimiento “Tu Abandono Me Puede Matar” (En adelante TAMPM) al cual representamos actualmente en la fórmula de Sindicato”.

“No entender el Movimiento Social al que representamos es no entender las carencias que hay en la Institución y que se han agravado por la gestión de su Ministro del Interior y su Secretario General de IIPP”, señalan los trabajadores. “Cuando ustedes entraron en el Gobierno, prometieron mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales penitenciarios, pero lo que han generado es una peor situación en los Centros Penitenciarios y un Conflicto Colectivo acumulado que dura ya mas de 4 años”, apuntan.

En la carta, el sindicato reclamó:

1. El cese del Ministro del Interior.

2. El cese del Secretario General de IIPP y a toda la cúpula de Directores y Subdirectores Generales en especial al Sr Arribas, Director General de Recursos Humanos.

3. La solución del conflicto colectivo bien por su mediación o por medio de nuevos interlocutores en la SGIP.

El sindicato se queja, asimismo, de la falta de diálogo por parte del ministro y el Gobierno, entre otros incumplimientos.