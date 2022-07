El “troleo épico” a Joaquín por su renovación con el Betis

El anuncio estaba cantado. Después de la final de la Copa del Rey, Joaquín Sánchez ya señaló que renovaría un año más con el Real Betis, a punto de cumplir 41 años. El equipo verdiblanco ha hecho un gran despliegue en las redes para anunciarlo, sobresaliendo un “troleo épico” de Juan y Medio con el “abuelo” de LaLiga.

Juan y Medio tiró de guasa con la edad del jugador. “He recibido una llamada de Joaquín, que quiere ser uno de los invitados del programa. Lo entiendo, por la edad, por su físico pero no va a poder ser. Puede que no encuentre la compañía que él anda buscando pero no le queda más remedio, es que tiene que seguir jugando. Va a continuar una temporada más con el Betis, o sea, que enhorabuena a la familia bética. Y a ti, Joaquín, que no te preocupes: el año que viene por estas fechas también te estoy esperando pero me quedaré con un palmo de narices porque volverás a renovar; y al otro año y al otro. Y yo tendré que venir a mi propio programa a buscar pareja y tú seguirás jugando al fútbol para bien tuyo y de tu club”, señaló el presentador antes de reiterar “la enhorabuena”.

Previamente, el tiktoker Gerard Romero, de rabiosa actualiza por una entrevista viral con el delantero uruguayo Luis Suárez, hacía su “jaca” para celebrar la noticia que estaba por venir.

Joaquín Sánchez se ha convertido en un de los jugadores históricos de la La Liga Santander por su calidad, sus números y su arte fuera de las canchas.