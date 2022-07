Los peritos se ceban con la “mala gestión” de Invercaria en la concesión de dinero público

Los peritos de la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Junta de Andalucía y el juzgado que investiga la macrocausa de Invercaria han vuelto a criticar la “mala gestión” y la falta de procedimiento en la concesión de ayudas por parte de esta sociedad pública de capital riesgo. Lo han hecho este miércoles ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla durante el juicio contra el expresidente Tomás Pérez-Sauquillo y los dirigentes de la empresa Own&Spa, entre ellos Manuel Vizcaíno, actual presidente del Cádiz y ejecutivo del Sevilla cuando pidió la ayuda.

Amelia Martínez, que era auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía, destacó que en Invercaria «no estaba establecido nada». «El problema es que no había procedimiento alguno. Si hubieran seguido un procedimiento, el deterioro de las ayudas (que no eran devueltas) no habría sido un problema. Es lo que tiene el capital riesgo: unas empresas tienen grandes beneficios y otras no», añadió.

María Luisa Raya, interventora de la Junta, confirmó esa realidad. «Tuvimos dudas sobre la naturaleza jurídica de las operaciones porque sabíamos que no se había seguido ningún procedimiento y eso nos hacía pensar que podía haber arbitrariedad a la hora de conceder los préstamos», explicó la experta, que estuvo de acuerdo con el fiscal en que «si esas ayudas no se pagan ni se reclaman», como así ocurrió, «podemos llamarlo subvenciones encubiertas».

También declaró Juan José Ramírez, que realizó la pericia judicial. En su opinión, la pérdida de 21 millones de euros en el capital social de Invercaria se debió a «una mala gestión de los fondos», que provenían exclusivamente de la Agencia Idea. «Hacer análisis de la viabilidad económica y financiera de las empresas era obligatorio. Si se hubiese producido, no habría habido tantos impagos», afirmó.