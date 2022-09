La Junta dice que el Pacto contra la Violencia de Género ha funcionado “pero hay cosas que mejorar”

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se prorrogará tras un acuerdo del Gobierno y las comunidades autónomas el pasado mes de julio, “ha funcionado”, pero ha señalado que en su próxima reunión con la ministra de Igualdad, Irene Montero, planteará un “análisis” del mismo, porque “seguro que hay cosas que mejorar”.

“Yo soy partidaria de que ha funcionado y es bueno, pero seguro que hay cosas que mejorar, y lo mismo entre todas las administraciones, las instituciones y toda la sociedad podemos mejorarlo”, ha asegurado la consejera en un entrevista concedida a Europa Press, en la que ha afirmado en que “esto es una reflexión que creo que tenemos que hacer todos”.

Así, la consejera ha destacado que en la estructura de la nueva Consejería “se han elevado” las políticas de igualdad y contra la violencia machista “pasando de una dirección general a una secretaría general”, porque es una cuestión que “nos atañe a toda la sociedad”. “Me niego a que alguien piense que esto es un problema de las mujeres; eso es falso, la violencia de género es un problema de la sociedad que sufren las mujeres”, ha enfatizado.

Cuestionado sobre las medidas a poner en marcha para potenciar esa igualdad, ha apuntado que “las están trabajando”, al tiempo que ha manifestado que “no se puede caminar en la lucha por esa igualdad real, a la que no podemos renunciar bajo ningún concepto, si no caminamos de la mano de la educación”, un extremo que considera “crucial”.

En este sentido, ha destacado que las campañas de prevención y concienciación “son muy importantes”, pero creo que “hay que introducirlas no solo a través de los medios de comunicación o las redes sociales sino también en los centros educativos”. “Tendré un conversación con mi compañera Patricia del Pozo, muy concienciada con este tema, y creo que las dos juntas podemos hacer un trabajo muy importante”, ha manifestado. “Es un tema que me preocupa y me ocupa y es una responsabilidad que tenemos que asumir todas las administraciones”, ha incidido López, quien ha añadido que también ha abordado esta cuestión con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. “Es un tema transversal y no de las mujeres; quien piense así, se equivoca, porque la violencia machista en un tema de toda la sociedad”, ha abundado.

Cuestionado sobre por qué no avanzamos este sentido, López ha asegurado que “eso requiere una reflexión profunda”, porque “siempre se ha hablado de la educación machista, del patriarcado, pero ya han pasado varias generaciones y a mí me preocupa que la violencia que estamos viendo, que no solo es el asesinato, su expresión más dura y cruel, se está produciendo también en edades muy tempranas”.

De este modo, ha incidido en que en su próxima reunión con Irene Montero preguntará “si se ha pensado hacer un análisis de si ha funcionado o no el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, que caduca el próximo 28 de septiembre y cuya financiación se prorrogará y se mejorará gracias al acuerdo alcanzado con las comunidades.

“ESTÁ FUNCIONANDO BIEN”

Por su parte, y sobre los pinchazos para la sumisión química que durante este verano se vienen dando en las zonas de ocio, López ha resaltado que “está funcionando bien” el protocolo puesto en marcha a mediados de agosto entre su consejería y las de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Salud y Consumo; y Justicia, Administración Local y Función Pública. “Ya existía un protocolo que contemplaba la sumisión química y lo que hicimos es sentarnos las cuatro consejerías y establecer la coordinación y la actualización del mismo”, ha manifestado López, quien ha apuntado que también se le hizo llegar a los representantes del ocio nocturno, para “saber cómo actuar en el caso de que alguien sintiera una pinchazo”.

En este sentido, ha recordado que si alguien sufre un pinchazo “hay dos opciones rápidas: o se llama al 112 y se activa el protocolo o se traslada a esa persona a las urgencias más cercanas y se activa el protocolo de sanidad, el de la Policía y el nuestro en el caso de haber síntomas de que se ha sufrido alguna agresión sexual”. Asimismo, la titular de Igualdad ha insistido en se trata de un delito de lesiones, porque “algunos malévolos piensan que es una bromita”. “Si alguien coge algún objeto punzante y te pincha a ti y luego con el mismo me pincha a mí, probablemente si tú tienes una enfermedad me las traslades”, y “eso es un delito e implica que una vez que se establece el protocolo, hayan inoculado o no una sustancia, se levante siempre un parte de lesiones”. “La gente tiene que saber de qué estamos hablando, y si esto lleva además cualquier otra agresión de las que compete a esta consejería, entonces a por todas”, ha concluido la titular de Igualdad.