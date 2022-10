La Junta mantendrá la consulta telefónica en atención primaria adecuando la demanda a las necesidades

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado este lunes que “no tienen previsto terminar” con las consultas telefónicas en atención primaria y que, por el contrario, van a “adecuar” la demanda a lo que “nos están solicitando los andaluces”. Así lo ha indicado la consejera durante su visita a las obras de la Unidad de Salud Mental del Hospital Militar de Sevilla.

“No tenemos previsto terminar con las consultas telefónicas en atención primaria porque el tanto por ciento dedicado a las telefónicas se nos agotan, es decir, en Andalucía hay personas que como no pueden pedir consulta telefónica se van a la presencial”, y en este caso “hay un estudio encima de la mesa para adecuar la demandas a los que las personas necesitan”.

Al respecto ha añadido que “lo que no tiene sentido ninguno es que obliguemos a una persona que pide una cita telefónica a acudir al médico de atención primaria”; por tanto, “no van a desaparecer, al contrario, vamos a adecuar la demanda a lo que nos están solicitando los andaluces”, ha abundado.

Además, y cuestionada sobre las listas de espera, García ha recordado que Andalucía “es la única comunidad durante la pandemia en la que hemos reducido listas de espera”, para añadir que en consultas y pruebas diagnósticas se ha recudido la espera “un 5,5%” y los días de demora “en 90 días”, y ahora “provincia por provincia están reunidos los equipos de los hospitales para poner encima de la mesa medidas correctoras que nos ayuden a reducir aún más las listas de espera y los días de demora”. “Pero a pesar del aumento hemos disminuido”, ha subrayado.

Sobre la demora en atención primaria, ha dicho que “ahora mismo está en 3,7 días”, al tiempo que ha precisado que la demanda “depende del número de recursos humanos” y con “el handicap de que no tenemos profesionales para poder sustituir el problema de déficit”. No obstante, ha destacado que en primaria “se está trabajando muy bien” y que lo que “se está haciendo ahora es que una vez incorporados todos los profesionales de las vacaciones, ajustar en cada sitio y especialmente donde hay problemas”. “Se está estudiando en qué lugares hay más demora” para ver “cuáles son las medidas correctoras teniendo en cuenta que también hay continuidad asistencial, que antes no existía”, ha concluido.

COVID

Catalina García también ha indicado que a partir de la próxima semana se pasará a informar solo una vez de la situación de la pandemia del coronavirus, probablemente los martes, porque la incidencia “ahora mismo lo permite”. “Nos preguntaron qué nos parecía y dijimos que estábamos de acuerdo en comunicar a los medios los datos del Covid y la vacunación una vez a la semana porque la incidencia ahora mismo lo permitía, y se volverá para atrás si es que volvemos a tener otro repunte importante para dar mayor información, pero ahora mismo creemos que es suficiente”, ha manifestado García.

Asimismo, la consejera ha precisado que esta semana se seguirá informando dos veces --martes y viernes-- y a partir de la semana que viene “nos pondremos de acuerdo con el Ministerio, pero creo que en principio nosotros lo haríamos lo martes y ya no los viernes”.

En este sentido, la titular de Salud ha recordado que a partir del próximo 17 de octubre se incorporan a la vacunación contra el Covid y la gripe “las embarazadas, los mayores por debajo de 80 años, todas las personas de cinco hasta 64 años que tengan factores de riesgo”, y este año “la novedad importante es que a partir del 17 también se incorporan los niños de entre seis y 59 meses” a la vacunación frente a la gripe.

Recordar que el pasado 3 de octubre comenzó la vacunación frente a la gripe y la administración de la cuarta dosis contra el Covid-19 a las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, a la población mayor de 80 años y al personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios y sociosanitarios.