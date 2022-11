Denuncian el derrame de nueve toneladas de lodos tóxicos que iban al vertedero de Nerva

La Plataforma Antivertedero de Nerva (Huelva) y Ecologistas en Acción han denunciado un nuevo derrame de residuos con destino a estas instalaciones registrado este jueves dentro del núcleo de población, un total de 9 toneladas de lodos tóxicos cuya procedencia se desconoce. En declaraciones a EFE, Juan Romero, portavoz de las entidades denunciantes, ha explicado que el derrame se ha producido esta noche y que desde aproximadamente las 8:00 horas se está procediendo a su recogida.

Por circunstancias que se desconocen, la carga de dicho camión se ha vertido “en la misma puerta del cuartel de la Guardia Civil, a unos escasos 100 metros de la barriada de El Ventoso” y “distintos operarios están metiendo los residuos en sacas y los llevarán al vertedero”, ha señalado. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, por su parte, ha lamentado el “desagradable episodio” con el que se han tenido que levantar este jueves los nervenses provocado por “los residuos tóxicos y peligrosos que desgraciadamente siguen viniendo a nuestra localidad”. ”Hemos visto como un camión, del que no sabemos su procedencia pero sí que transportaba lodos tóxicos, ha derramado en la puerta del cuartel de la Guardia Civil 9 toneladas de dicha sustancia, dentro del casco urbano de Nerva”, ha remarcado para después preguntarse “qué más tiene que ocurrir para que las administraciones tomen nota y cartas en el asunto y cierren el vertedero ya”, Ayala ha denunciado que “nadie ha informado de la emergencia ni a la Policía Local, ni a la Guardia Civil” y la empresa gestora DSM “dice que no lo sabían aunque tengo serias dudas de que sea así y fundadas sospechas de que sí lo conocían”.

Asimismo, ha reprochado a la gestora que se estén recogiendo los residuos “sin ningún tipo de protocolo, que sepamos; los están recogiendo con un camión, una empresa con unos operarios que no sabemos si es una gestora de residuos y está capacitado para poder manejarlos, y todo para quitarlos lo antes posible de en medio y que no nos enteremos”.Además, una vez personada en el lugar la Policía Local se ha encontrado con que “la empresa no colabora a la hora de facilitar los datos, no quiere facilitar ni la procedencia ni la caracterización del residuo”; desde el Ayuntamiento se va a abrir un acta de inspección y se va a solicitar a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía “que actúe, que abra una investigación y cierre el vertedero ya porque la situación es indignante”. Desde la Plataforma Antivertedero se ha precisado que esto es “un episodio más de los muchos que ha habido entre incendios, malos olores y vertidos”, ha indicado, por ello desde la plataforma se ha vuelto de demandar “el cierre definitivo del vertedero”. Consideran que previamente se tendría que hacer una auditoría porque hay “muchas supuestas irregularidades” y esperan que “la Junta de Andalucía sea contundente porque es posible que se pueda poner en riesgo la salud de la población de Nerva”.