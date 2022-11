Moreno, dispuesto a “mejorar” la Ley de Memoria Histórica, renuncia a la derogación que exige Vox y promete el PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido hoy que “a veces es necesario dar un paso atrás para atender el compromiso de la mayoría de los andaluces”, para explicar por qué el PP-A no derogará la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, como exige Vox en cumplimiento del pacto de gobierno de 2018. En este sentido, el máximo dirigente del Gobierno andaluz respondió al portavoz Manuel Gavira que “está dispuesto a mejorar” la norma para buscar el máximo “consenso”.

El líder andaluz de Vox acusó a Moreno de “olvidar cómo llegó a ocupar” el cargo hace cuatro años. “Le vamos a hacer otra propuesta. Derogue usted la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, la del año 2017. Una ley que es el germen de la aprobada por los socialistas y comunistas en el Congreso de los Diputados, una ley que su partido se ha comprometido a derogar”, explicó Gavira, pidiéndole “que seamos valientes”.

“Un Gobierno tiene una alta responsabilidad que es gobernar para el conjunto de la sociedad, para el que le vota y para el que no le vota. Lo más importante es no dividir a la sociedad, no crear frentes entre buenos y malos. Sería el mayor error que podría cometer cualquier líder, porque lo van a pagar generaciones posteriores. Ese es mi objetivo. Mientras sea presidente voy a hacer todo lo que esté en mi mano para sumar y nunca restar, para cohesionar y no dividir Andalucía”, respondió el presidente de la Junta, que admitió que “quizá esa ley haya que actualizarla o mejorarla, pero desde un amplio consenso. No se puede hacer una ley desde un sesgo determinada y cambiarla por otra con otro sesgo en el que una amplia mayoría de la sociedad se quede fuera”.

El presidente había rehusado previamente a pronunciarse sobre la exhumación de los restos de Queipo de Llano a una cuestión improvisada por la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Posteriormente, fue el socialista Juan Espadas quien volvió a preguntarle al respecto. “Aceptamos y cumplimos las leyes, es lo que hacemos”, se limitó a decir Moreno.