El cartel del Festival de Cine de Málaga presenta una mirada de emociones

El Festival de Cine de Málaga ha presentado este jueves el cartel de su 26 edición, que tendrá lugar del 10 al 19 de marzo de 2023 y que se centra en una “gran mirada abierta” y, además, con colores vibrantes para también plasmar las emociones, que “provocan el cine, la ciudad de Málaga y su Festival”. Así lo ha definido el autor de la imagen, el diseñador malagueño Adán Miranda, que es colaborador habitual del certamen y que con su obra ‘Mirada de emociones’ plasma “las sensaciones físicas y emocionales que provocan el cine, Málaga y este festival”.

En su intervención, Miranda ha explicado que “llevamos muchos años colaborando, y la verdad es que he tenido la suerte de trabajar mano a mano junto con todo el equipo del Festival”, ha dicho, asegurando que crear el cartel le ha hecho “ilusión”. Ha reconocido ser seguidor del Festival “desde ya hace muchos años, antes de que nuestros caminos se juntaran, y tanto en el contenido, como cinéfilo que me considero, como en la forma que tiene de representarlo gráficamente”. Al respecto, ha agregado que “cuando recibí la invitación tenía muy claro que el cartel debía tener una personalidad bien diferenciada”. “Sabía que tenía que tener una carácter propio y unos colores y una vida únicos”, ha detallado, al tiempo que ha añadido que cuando empezó a pensar en el proyecto y desarrollar conceptos, enfoques, y “uno va probando lo que funciona o no, siempre había una idea presente, que era la emoción”.

Así, ha señalado que “para mí el Festival de Málaga está cargado de infinitas emociones. Estas emociones a las que me refiero las podemos sentir en una sala, viendo una película, las podemos sentir en, por ejemplo, esa expectación que se crea ante la llegada de las estrellas a una gala; o nosotros mismos cuando paseamos por la alfombra roja...”, ha explicado, añadiendo que donde ve mejor reflejada esas emociones es en la mirada. “En mi cartel he intentado mostrar de una manera totalmente directa esa emoción, con una gran mirada central, una gran mirada con un destello de vida en ella”, ha incidido y ha agregado que, además, “es una mirada abierta, es un parpadeo que se abre con una líneas sinuosas que para mí evocan erizamiento en la piel y el vaivén de las olas”.

Asimismo, ha intentado darle “más vida aún” al cartel con unos colores “vibrantes”, que “sintonizan con la calidez de la ciudad y sus vivezas”. “Es el Festival de día y es el Festival de noche, es la mirada que siempre he visto de la gente que pasea por las calles, que llenan las salas, de los trabajadores, de los protagonistas..., en definitiva, para mí esa es la mirada del cine”, ha concluido. Como en la edición pasada y en otras anteriores, el festival ha recurrido al encargo directo, al considerar que de esta manera consigue plasmar mejor su imagen y discurso, más aún en este caso al contar con un colaborador habitual del certamen. Así lo ha anunciado el Festival de Málaga en una rueda de prensa con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada; el director del Festival de Málaga y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, y el diseñador del cartel.