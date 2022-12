Los titulares de casetas de Sevilla unen sus fuerzas

«La de Sevilla es de las pocas ferias que al Ayuntamiento no le cuesta dinero, sino que recauda». Son las palabras de Antonio Barrero, presidente en funciones de la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Sevilla (ATICA), un colectivo que empieza su andadura con el objetivo de velar por los derechos de sus asociados, además de informar de las obligaciones y deberes, como presentar las renovaciones a tiempo. De momento, se integran en ATICA 25 titulares de casetas, aunque casi un centenar se han interesado sobre la labor de la asociación. Llama la atención que la Feria de Sevilla, una fiesta con 125 años de historia, no contaba con una entidad de esta tipología que representara los intereses de los titulares de casetas ante el Ayuntamiento y otros colectivos sectoriales.

ATICA no solo recordará los plazos de renovación. «Cada año hay tres o cuatro titulares que pierden la concesión de la caseta porque no han llegado a tiempo», recordó Barrero en la presentación de la asociación. «Vamos a buscar sinergias, por ejemplo a la hora de encontrar caterings o montadores», señaló, no sin antes recordar que en el Real de Los Remedios hay 850 casetas de familias. Una de las metas que se marca el colectivo es la elaboración de un estudio que arroje luz sobre qué colectivos y personas componen la Feria, al objeto de plantear una ordenación dada la gran diversidad de empresas, profesionales, sociedades, agrupaciones y movimientos en torno a esta fiesta.

La asociación se pone a disposición del Ayuntamiento para aportar ideas para mejorar la Feria, aunque en una futura asamblea se fijarán las reclamaciones. No obstante, la directiva sugirió la recuperación de algunas tradiciones, como la denominada preferia en la que los socios de las casetas se reunían para decorarlas. Además, la asociación sondeará sobre los resultados de la actual Feria de sábado a sábado y criticó que en el recinto, que el próximo año cumple medio siglo en Los Remedios, no se ha invertido en infraestructuras.

La pandemia, que obligó a suspender la fiesta durante dos años, también ha afectado a la Feria. Tal y como alertó ATICA, fue complicado el año pasado encontrar a montadores e incluso desaparecieron enseres en el Real. La asociación, por tanto, muestra su colaboración para que «la fiesta sea más sostenible medioambiental y económicamente, moderna, limpia, segura, accesible y acogedora, sin perder su esencia».

El colectivo se presentó en una jornada en la que, a pocos metros, se colocó el primer tubo de la portada. Su diseño es obra de Gregorio Esteban, inspirado en dos edificios de carácter regionalista: la Plaza de España y el edificio del Teatro Coliseo España. Tendrá 48 metros de altura, 35.000 metros lineales de tubos y 25.000 luces tipo led.