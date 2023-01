El feminicida de Roquetas fue denunciado por otra agresión sexual

A.B.S., el senegalés de 30 años detenido por el feminicidio de Roquetas de Mar (Almería), fue denunciado el pasado mes de octubre por otra mujer que dijo haber sido agredida sexualmente por él.

Así lo han indicado fuentes de la investigación, que han señalado que la denunciante presuntamente logró herir a su agresor, si bien la causa no siguió adelante porque ésta no declaró posteriormente en sede judicial.

Además, estas fuentes han apuntado que el hombre ha indicado en sus declaraciones que accedió a la vivienda de la mujer de 44 años y origen rumano fallecida en la calle Las Palmeras de Roquetas de Mar para mantener relaciones sexuales consentidas con ella en su dormitorio.

Según las fuentes, el hombre sostuvo que tras las relaciones discutieron y la mujer se enfureció con él y comenzó a “tratarle mal” y finalmente le rodeó el cuello con un brazo y apretó hasta que ella murió. Asimismo el hombre precisó que antes de llegar al domicilio de la víctima había consumido cocaína y bebido cerveza y que después de acostarse con ella se fumó un “porro”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de A.B.S. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron de que se encuentra investigado por la comisión de un delito de homicidio, así como que el detenido ha prestado declaración.

”El presunto homicida y su víctima no eran pareja sentimental aunque sí mantenían relaciones sexuales consentidas de forma esporádica”, según el alto tribunal andaluz .El hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en relación con otra mujer

.La autopsia ha confirmado la muerte por estrangulamiento de la mujer, de origen rumano, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien apuntó a los medios que la misma ha “constatado” que murió por esta causa, si bien precisó que aún falta por recibir la información del informe toxicológico

.Según ha relatado el hijo de la víctima, Ionut, sobre las cinco de la madrugada del pasado domingo escuchó gritar a su madre en el domicilio familiar ubicado en el número 7 de la calle Las Palmeras.”Intenté salir, pero (el presunto autor) había atrancado la puerta para que no pudiese abrirse. Llamé a la Guardia Civil, que tuvo que derribar la puerta de la entrada para poder acceder y detenerlo”, explica el joven .Él estaba dormido y no vio entrar al hombre, y que según él no tenía ningún tipo de relación con su progenitora, más allá de conocerlo de vista.

Ha asegurado que a este hombre se le ha visto recoger basura en la calle las Palmeras, en la que se ubica el piso de su madre, una mujer que llegó a este municipio almeriense hace “muchos años” y que había trabajado en almacenes e invernaderos, aunque desde hacía un tiempo se encontraba sin empleo y “trabajaba en casa”.