Salud atribuye la huelga de médicos en Andalucía a la “contaminación” de otras comunidades

El viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, ha expresado este jueves su “absoluto desacuerdo” con la convocatoria de huelga por el Sindicato Médico a partir del próximo 27 de enero, que ha atribuido a una “contaminación de problemas que pueden seguir existiendo en otras comunidades autónomas” pero para los que en Andalucía ya se han acordado “mejoras”.

Guzmán se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio el mismo día en que el Sindicato Médico Andaluz se concentra ante el Palacio de San Telmo dentro de sus movilizaciones para exigir mejoras en atención primaria y después de que el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) anuncia este miércoles huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero ante “la falta reiterada” de respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a sus reivindicaciones.

“Nos preocupa la posición que toma el Sindicato Médico. Obviamente cualquier organización es libre de manifestarse, de plantear su opinión ante la sociedad y de hacerlo de la forma que consideren oportuna, pero estamos en absoluto desacuerdo con la convocatoria de una huelga”, ha asegurado el viceconsejero de Salud, que ha defendido que esta medida “en Andalucía no tiene sentido” porque según datos oficiales del Ministerio es la comunidad “que más dedica a la atención primaria”, cerca del 20% del presupuesto de la Consejería de Salud en 2022 y del 25% en 2023.

Guzmán ha destacado las mejoras en infraestructuras y dotación técnica de un millar de centros de salud en Andalucía y la ampliación de la plantilla del SAS, que ha pasado de 98.000 trabajadores en 2018 a los 125.000 actuales, y ha querido dejar claro que “no hay médicos en paro en Andalucía”. “Desde aquí digo que si hay algún médico en paro en Andalucía o que se quiera venir, por favor que contacte lo más pronto posible con el SAS porque tendrá trabajo”, ha llegado a afirmar.

Tras subrayar que la falta de médicos es un “problema a nivel europeo y mundial, al menos donde se monitorizan los ratios de calidad”, el viceconsejero de Salud ha insistido en que “en Andalucía hay pleno empleo para los médicos, las bolsas están vacías y lo que estamos haciendo es mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales, pero especialmente de los médicos de primaria”.

Ha recordado que en abril se alcanzó un acuerdo con todos los sindicatos que representan a los colectivos sanitarios en la mesa sectorial de SAS en el que todos apoyaron “todas las mejoras que se hicieron, que no son sólo salariales, sino también de condiciones de trabajo y carrera profesional”, por lo que ha lamentado que “ahora lo que estamos sufriendo todos, la sociedad en general y los pacientes en particular, es una contaminación de problemas que pueden seguir existiendo en otras comunidades autónomas pero que aquí no son el centro”.

“Por supuesto que tenemos carencias, pero esas mejoras que nosotros ya hemos recogido y ese camino que ya tenemos andado en Andalucía es el que todavía tienen que andar en otras comunidades autónomas”, ha concluido Miguel Ángel Guzmán.