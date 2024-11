Un 25-N de luto: Andalucía suma diez asesinadas y siete menores huérfanos en 2024

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como caso de violencia de género la muerte de una mujer de 46 años presuntamente a manos de su pareja este pasado sábado en Estepa (Sevilla), elevando a diez las víctimas mortales de violencia machista en la comunidad en lo que va de 2024, cinco en la provincia malagueña, una en Granada, dos en Sevilla y dos en Almería.

En cuanto al número de menores huérfanos por violencia de género, en 2024, ascienden en Andalucía a siete tras este último caso de Estepa, ya que la víctima tenía dos hijos menores de edad, y 95 desde 2003. Los otros cinco menores huérfanos en 2024 son los de los asesinatos de Pizarra y Antequera, en Málaga ambos; y tres menores en el asesinato machista de La Mojonera (Almería). En España, son ya 32 los menores huérfanos por violencia de género en 2024, y a 465 desde 2013. Asimismo, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En relación con el caso, un hombre de 48 años ha asesinado a la víctima con un arma de fuego. Los hechos han acontecido en torno a las 22,30 horas en el domicilio familiar en la calle Granada y tras matar a su mujer, el hombre se ha quitado la vida.

Según ha informado el alcalde de la localidad, Antonio Jesús Muñoz, en declaraciones a Europa Press "la pareja tenía dos hijos menores de 17 y once años de edad, respectivamente". Además, ha trasladado la consternación de los vecinos ya que, "se trataba de una familia humilde y trabajadora, muy conocida en Estepa". En este sentido, el edil ha subrayado que ha sido un suceso "que no se esperaba, y que no se habían registrado denuncias previas".

Asimismo, ha informado de que "se activaron todos los protocolos de Guardia Civil y servicios sanitarios y actualmente, el servicio de psicología del Instituto de la Mujer se ha puesto a disposición de los familiares". El alcalde ha trasladó luto oficial en el municipio y que la Guardia Civil se ha puesto al frente de la investigación.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado el pasado domingo "otro asesinato presuntamente machista" en la localidad sevillana de Estepa, al tiempo que ha admitido que "algo está fallando". Así, en una declaración a medios en Málaga, Moreno ha trasladado sus "condolencia y solidaridad a la familia víctima" que ha sido asesinada a manos de su pareja, quien se ha quitado la vida tras cometer el homicidio, en la noche de este pasado sábado. Ante el suceso y a esperas de que la investigación esclarezca los hechos, Moreno ha incidido en "condenar y repudiar los asesinatos machistas".

No obstante, el presidente del Ejecutivo andaluz ha señalado que "tenemos que hacer un examen", porque "algo está fallando". En este sentido, ha admitido que "tenemos un problema sobre todo en el ámbito educativo, a mí me preocupa, más allá de los medios y los recursos". "Pero creo que en las redes sociales hay comportamientos muy machistas por parte de ciudadanos que son muy jóvenes, que corresponden a otra generación y que no deberían de replicar fenómenos y estereotipos que hemos vivido hace 40 años", ha sentenciado.

De igual forma, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha lamentado también estos hechos a la víspera de celebrar el Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres, este lunes 25 de noviembre. Ante ello, ha mostrado su "apoyo a la familia" y su rechazo a "esta violencia que provoca tanto dolor".

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha mostrado su "repulsa y condena absoluta" ante el asesinato presuntamente por violencia de género del que "esperamos confirmación oficial". Así, ha indicado que este lunes "su recuerdo estará en todas las calles andaluzas junto al de las demás víctimas de violencia de género en esta tierra, pero no es suficiente". "Hay que tomar más medidas y alzar la voz más fuerte en la sociedad para parar esta barbarie", ha subrayado.

Con esta víctima se elevan a diez las víctimas por violencia de género en Andalucía, después de la muerte el pasado 22 de octubre de una mujer de 40 años en La Mojonera (Almería), en el que un hombre de 50 años se entregó a la Jefatura de Policía Local como presunto autor de la muerte de su pareja sentimental, dejando tres menores huérfanos.

Anteriormente, se produjo la muerte de una mujer de 56 años presuntamente a manos de su pareja el pasado viernes 4 de octubre en Roquetas del Mar (Almería). El varón fue trasladado a instalaciones hospitalarias al estar en situación de inconsciencia al haber ingerido algún tipo de medicamento.

El 28 de agosto, una mujer de 58 años fue asesinada presuntamente a manos de su pareja en el barrio de Pino Montano (Sevilla). El varón se autolesionó tras haber telefoneado a su hijo para comunicarle que "había matado" a su madre. Con anterioridad, la muerte por asfixia por sofocación el pasado 5 de julio de una mujer de 50 años presuntamente a manos de su pareja de 62 años en Antequera (Málaga). En el mes de junio, el viernes 28 una mujer de 76 años en Fuengirola (Málaga) murió estrangulada por su pareja, un hombre de 75 años que luego intentó acabar con su propia vida ingiriendo pastillas.

Un día después, el sábado 29 de junio, en Zafarraya (Granada) dos mujeres, una de 49 años y su hija de 20, fallecían en la madrugada del sábado por disparos con arma de fuego. Asimismo, se encontraba el cadáver de un hombre de 34 años que se habría quitado la vida presuntamente de un disparo en la cabeza, pareja o expareja de la mujer más joven.

Anteriormente, el 6 de abril, una mujer falleció a manos de su pareja -ambos de origen americano- en la capital malagueña, en un apartamento turístico donde se encontraban alojados. El 18 de marzo se confirmaba el asesinato de una mujer de 49 años en el municipio malagueño de Pizarra, tiroteada por su expareja en plena calle.

El supuesto agresor se fue del lugar de los hechos y se habría quitado la vida utilizando el mismo arma de fuego. La víctima tenía una hija menor y un hijo mayor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, pero sí había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a través de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer.

El 15 de enero, se confirmaba el asesinato de una mujer de 56 años en el núcleo poblacional de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga. La mujer, cuyo cadáver se localizó en su vivienda, murió por asfixia, según el informe preliminar de la autopsia. En el mismo día, se localizó el cuerpo sin vida del hombre, su pareja, que, al parecer, se habría quitado la vida y fue localizado ahorcado. No existían denuncias previas ni la víctima había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer ni de la red de Centros Municipales de Información. La víctima tenía dos hijos mayores de edad