El 40% de los andaluces "navega" sin rumbo fijo

El uso de la tecnología es ya obligado casi para todo y para todos. Más de seis millones de andaluces entre 16 y 74 años usan internet con mucha frecuencia. Una cifra que supera el 95% del total del segmento mencionado.

Sin embargo, en la comunidad aún hay más de 2 millones de personas que habilidades digitales por debajo de lo que se considera conocimientos básicos. El análisis de microdatos de la encuesta TIC hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite conocer la situación actual del grado de adquisición de habilidades digitales de la población andaluza. Los datos extraídos por provincias concluye que en Málaga se concentra la mayor cifra de personas con un nivel por debajo del básico con un total de 424.507 (el 37% aproximadamente), seguida de Sevilla, que suma 420.117 (el 30,2%). Cádiz (297.435), Granada (251.275), Almería (230.524), Córdoba (216.091), Jaén (190.190) y Huelva (113.825) cierran esta dudosa clasificación.

Porcentualmente, en cualquier caso, son los granadinos los que más carencias tecnológicas tienen con un 44,3% de la población total; y le siguen almerienses (40,6%), malagueños (37%), jiennenses (35,8%), cordobeses (34%); mientras que son los onubenses los que más capacitados se encuentran (sólo el 25% por debajo de lo básico) y los gaditanos (el 27% con limitaciones). En total, 2.143.964 de andaluces tiene conocimientos digitales por debajo de los necesarios para hacer un uso correcto de la tecnología.

Y precisamente hoy, 15 de enero, concluye el plazo de presentación de ofertas para la licitación de un macrocontrato por valor estimado de 25,8 millones de euros, financiado con fondos del Next Generation, para poner en marcha un servicio de «Formación a la ciudadanía andaluza en comperencias digitales básicas» con el que se favorecerá la formación de al menos 130.000 andaluces antes del 30 de junio de 2026.

La Junta de Andalucía argumenta que la incorporación de la tecnología en las actividades más frecuentes del día a día está teniendo un impacto muy significativo y transversal en la ciudadanía, creando nuevos hábitos, formas de trabajo, mecanismos de relación, etc., implicando en todo ello a la relación de esta ciudadanía con las organizaciones públicas y privadas. «Este proceso de cambio, ligado a la Transformación Digital, está siendo sin duda el gran protagonista de la evolución social y económica que se viene experimentando en el mundo en los últimos años», detalla.

Un proceso de cambio que se ha acelerado a raíz de la pandemia y que ha provocado que la adaptación al contexto digital se haya convertido en una obligación, necesaria para poder mantener los niveles de actividad, edades, género, situación geográfica... «El confinamiento y las distintas medidas de distanciamiento social, limitaciones a la movilidad, etc., ha requerido de la búsqueda de alternativas donde el uso de la tecnología se ha situado en el centro de gran parte de las soluciones: el uso de herramientas digitales para la comunicación, la implantación del teletrabajo, el auge y consolidación de las plataformas digitales (redes sociales, plataformas de compras online...) han protagonizado algunas de las opciones más demandadas por la ciudadanía en los momentos de mayor dificultad de la crisis, lo cual ha contribuido a una aceleración integral del proceso de transformación digital con carácter general en todos los ámbitos de la sociedad», apostilla.

Teniendo en cuenta que uno de cada tres andaluces carece de habilidades digitales, el objetivo debe ser «reducir las brechas digitales» existentes.

Los beneficiarios de este programa será la ciudadanía en general, con especial hincapié en aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad, sin competencias o competencias digitales bajas. Es decir, personas Mayores (entre 65 y 74 años, que ya no se encuentran en edad laboral y que no han desarrollado sus habilidades digitales); personas adultas en reciclaje digital (entre 41 y 64 años, que se encuentran en edad laboral y que no se han transformado digitalmente); mujeres (existe una brecha digital de género); personas en riesgo de exclusión social; y la juventud, colectivo que a nivel general es capaz de utilizar las herramientas digitales con soltura en ciertos aspectos relacionados con el ocio, pero no tienen tanto conocimiento de cómo aplicarlas en otros ámbitos).

El Plan de Capacitación Digital de Andalucía contribuye a la mejora de las competencias digitales, como herramienta indispensable para el desarrollo económico y social de los distintos territorios.