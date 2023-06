"Con 81 millones para la sequía no hacemos nada"

El presidente saliente de consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, ha considerado claramente insuficiente la propuesta de la Comisión Europa de activación de la reserva agrícola para hacer frente a la sequía. "Con 81 millones para toda España no hacemos nada", ha lamentado antes del inicio de la asamblea general que está celebrándose en el hotel Los Lebreros de Sevilla.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, había considerado esta misma mañana "una excelente noticia" . Esta iniciativa da respuesta a la petición de España y otros países del sur de Europa, como Portugal, Italia o Francia, para ayudar a sus agricultores ante las emergencias climáticas. "Es importante que nos llegue y lo podamos distribuir lo antes posible a los agricultores y sectores agrarios", ha incidido Planas, antes de recordar las ayudas nacionales para la sequía, con 355 millones ya en curso para ser abonados a los ganaderos en los próximos meses y otros 276 millones pendientes de reparto, a las que se podrá sumar la ayuda de Bruselas.

El sector acumula importantes pérdidas económicas. "Está claro que menos se hace sin nada, pero me parece muy flojo activar esa cantidad para la sequía. La sequía en Andalucía consume mucho y deja de producir más. Es un problema que los políticos tienen que resolver de forma real: se dicen las cosas y se cumplen. Muchas cooperativas están entrando en ERTE y eso al final es desempleo, que no es bueno para nadie", ha agregado Leal, que cierra un ciclo de ocho años al frente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Su sustituto será Fulgencio Torres, hasta ahora presidente de Cooperativas de Granada.

MALESTAR POR EL REPARTO DE AYUDAS DEL MINISTERIO

Por otro lado, COAG Andalucía ha manifestado su "malestar" respecto a lo expuesto este domingo por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, sobre los principios que van a regir el reparto de los fondos de las ayudas por la sequía destinados a los agricultores, y ha señalado que "los cultivos de regadío afectados por la sequía no se pueden quedar fuera de las ayudas".

Así lo ha indicado el secretario de organización de COAG Andalucía, y responsable de Agua, Eduardo López, quien ha mostrado su disconformidad con los criterios planteados, los cuales se regirán por cultivos y en función del grado de escasez de agua de cada comunidad autónoma, y no entiende "cómo el Ministerio de Agricultura es capaz de proponer un reparto de ayudas, tan esenciales para el sector agrario en un momento de crisis, dejando fuera los cultivos de regadío", según una nota de prensa enviada por la organización. Y es que, según ha detallado el secretario general de Agricultura, la propuesta del Ministerio se basa en los siguientes principios: "lo asegurable no es indemnizable" y "no se compensará la reducción de dotaciones de riego".

"Cuando en la cuenca del Guadalquivir se ha reducido la dotación de riego hasta un 88% y muchos de estos cultivos se han perdido o ni siquiera se han podido sembrar por segundo año consecutivo, lo que supone la ruina para un sector que requiere de continuas inversiones y que tiene que hacer frente a altos costes de producción", ha añadido el secretario de organización de COAG Andalucía.

Por todo ello, y "con la esperanza de que el Ministerio rectifique su planteamiento inicial de reparto de las ayudas, desde COAG Andalucía se hace la siguiente propuesta: que los cultivos de regadío sean atendidos, y que se haga en función de la situación hídrica de las cuencas hidrográficas, estableciendo como prioritarias aquellas con reducciones por encima del 50% en la dotación de riego", ha matizado la organización sindical.