Alerta en Ayamonte: posible crecida del Guadiana por el desembalse de un pantano portugués

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha informado de que el 112 ha recibido una comunicación de la empresa pública portuguesa EDIA en la que avisa de una posible crecida del río Guadiana a su paso por la localidad, debido a un desembalse del sistema de presas Alqueva-Pedregao. Concretamente, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, la empresa lusa ha precisado que la tarde de ayer, a las 18:00 horas, se produjo un nuevo desembalse de unos 1000 m³/s desde dicho sistema.

En este sentido, han apuntado, los efectos de una posible nueva crecida del río Guadiana se percibirían en Ayamonte entre las 15:00 horas y las 16:00 horas de este viernes, coincidiendo con la pleamar. No obstante, según el Ayuntamiento, el coeficiente de mareas de hoy no es excesivamente elevado como en otras ocasiones, y todo apunta a que la crecida en la localidad "no alcanzaría niveles preocupantes, lo que nos aporta mayor tranquilidad".

Desde el Consistorio siguen en contacto con Protección Civil del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadiana para estar al tanto, en todo momento, del alcance de la posible crecida. Con carácter preventivo, han recomendado que se limiten las actividades y circulación en las inmediaciones del río durante este mediodía, así como que se evite aparcar en garajes ubicados en cotas bajas en los márgenes del Guadiana.