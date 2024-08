Convulsión política en el Consistorio de Carboneras

«El primero que está incumpliendo es el propio alcalde, que está saltándose la Ley anti transfuguismo, apoyándose en un edil no adscrito para blindarse en la Alcaldía», denunció Felipe Cayuela, destituido como regidor del Partido Popular en el municipio almeriense de Carboneras el pasado mes de marzo, tras prosperar una moción de censura en su contra. La última reestructuración del equipo de gobierno municipal emprendida por el actual regidor y único concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, ha dejado sin competencias al portavoz socialista, José Luis Amérigo, así como a los también concejales del PSOE Vanesa Fuentes y Francisco Capel, por «graves incumplimientos del pacto». Aunque fueron valedores fundamentales para la alternancia y la viabilidad de la nueva corporación, el alcalde justifica esta «modificación de las áreas competenciales delegadas» con el argumento de que «resulta necesaria» para «conseguir una adecuada y más eficiente gestión de los intereses municipales».

«Ya avisé al primer teniente de alcalde, José Luis Amérigo, de que iba a pasar esto, porque las intenciones no eran gobernar con él o con el PSOE. Eran gobernar con el Partido Popular», desveló ahora para LA RAZÓN Felipe Cayuela, sosteniendo que «el mismo día que se registró la moción de censura, el actual portavoz del PP de Carboneras me dijo que tenía la solución, que era que yo me fuese, que renunciase al acta para que ellos gobernaran con Salvador». «Por eso avisé a José Luis», insistió el todavía concejal popular que comenzó legislatura, precisamente, presidiendo una coalición de gobierno entre PP y Cs.

Sin embargo, en la actualidad critica «la ambición personal y desmedida» de quienes han llegado a ser sus compañeros de viaje durante años en la rutina política de Carboneras.

De hecho, fue antes de acabar 2023 cuando el propio Cayuela destituyó a Salvador Hernández como su primer teniente de alcalde, retirándole también sus responsabilidades en el área de Urbanismo. La ruptura coincidió con la salida del concejal Andrés Belmonte de la disciplina socialista para pasarse al grupo de los «no adscritos», en una carambola más del tradicional cambio de siglas de los representantes del plenario carbonero. Este último edil, Andrés Belmonte, sería clave, junto a sus cinco excompañeros socialistas, del acuerdo que derribaba a Cayuela y daba el bastón de mando a Hernández. Si bien retornó poco más tarde a la militancia en el PSOE, Cayuela lo consideró «un tránsfuga, mano derecha del alcalde» y persona libre del control de los líderes socialistas carboneros.

Hoy, Belmonte concentra las competencias de las áreas de Urbanismo, Servicios Urbanos, Hacienda, Desarrollo Pesquero, Barriadas, Industria, Transición Justa, Movilidad y Transportes de Carboneras; mientras el PSOE guarda silencio porque mantiene junto a Mariana Esteban e Isabel Hernández otras responsabilidades municipales como Políticas Sociales e Igualdad, Deportes, Educación, Personal y Comercio; así como Turismo, Juventud e Infancia o Salud.

«He denunciado irregularidades en la gestión consistorial, a título particular, porque no es posible que se perpetúen en el cargo de esta forma y se estén aprobando cambios sin los informes jurídicos correspondientes», anunció Felipe Cayuela, sintiéndose «responsable, por la parte que me toca, de elegir gente tan incompetente que no busca el interés general de mi pueblo».

Pleno del Ayuntamiento de Carboneras La Razón

No obstante, un comunicado del Partido Popular carbonero calificó la situación de «caos en la gestión», aludiendo a «luchas internas» que «obstaculizan el progreso» de la localidad y afirmando que «este escenario se veía venir, sobre todo porque, en lo referido a estos tres concejales del PSOE, su absentismo laboral e insuficiencia funcional en las diferentes áreas que ostentaban han dejado en entredicho la compatibilidad del equipo de gobierno». Pero quien fuera elegido como candidato independiente del PP para los últimos comicios censuró que «estamos asistiendo a cómo un único concejal elegido en las urnas se consolida en el poder saltándose a la torera la legalidad». «Por eso confío en que los juzgados atiendan mis demandas», sentenció Cayuela.

Por su parte, desde el PP han querido dejar claro que «seguirán como hasta ahora, ejerciendo una oposición responsable, denunciando todos y cada uno de los desmanes cometidos por el equipo de gobierno y velando y defendiendo el interés general del municipio, que no se merece estar día tras día en los medios por continuas crisis que dejan claras las desavenencias de aquellos que se unieron para desbancar al PP de la alcaldía pensando únicamente en sus intereses personales».

Así, el decreto del alcalde Salvador Hernández reduce a tres las áreas del gobierno local, con Carboneras pendiente de importantes actuaciones económicas debido al plan de reindustrialización en marcha por parte del Ministerio de Transición Ecológica y relacionadas con el desmantelamiento de la central térmica.