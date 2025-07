La «desaladora de la vergüenza»: 75 millones y 13 años parada

«En el Almanzora seguimos sin la desaladora de Villaricos, sin agua del trasvase del Negratín, que permanece cortado, y con nuevos recortes en el trasvase Tajo-Segura», explicó el portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández, señalando que «a este ritmo habrá miles de hectáreas que no se podrán plantar» las próximas campañas agrícolas. Aunque la desalación es la apuesta del Gobierno para aliviar las necesidades hídricas de una comarca almeriense que ha perdido «más de 5.000 hectáreas de cultivo en los últimos años», las últimas respuestas parlamentarias del Ministerio de Transición Ecológica apuntan al menos «hasta 2027» para la puesta en marcha de una planta que quedó inservible tras las riadas de 2012 y cuyas actuaciones relacionadas con su reparación han alcanzado los 74.936.302,82 euros.

Si bien el Ejecutivo señaló la «complejidad» de un proyecto «tan singular» como el Almanzora I y escudó su retraso en la «la realización de trabajos de reparación de las conducciones submarinas que no estaban inicialmente contempladas», de modo que los estudios y permisos han generado un retraso en la redacción del proyecto constructivo», lo cierto es que sigue pendiente el comienzo de una fase final de las obras que será de 14 meses y que fija, a partir de su terminación, un periodo de dos años de funcionamiento en pruebas, «durante el que está previsto que la planta suministre agua», contestó el Ministerio a las preguntas formuladas por la oposición en el Congreso.

Sin embargo, «no nos creemos tampoco estas nuevas fechas y eso que van tarde», valoró Fernando Rubio, presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, incidiendo en la idea de «desaladora de la vergüenza» que supone que «lleven dando fechas 13 años y no sean capaces de dar una respuesta real a una de las zonas de producción alimentaria claves de Europa». «Una desaladora privada se monta en 20 meses y desde luego cuesta muchísimos menos millones de euros que los que llevan gastados en recuperar unas instalaciones que no sabemos realmente si producirán agua algún día», ironizó el representante de los regantes de Almanzora, advirtiendo del «sinsentido de una falta de acción política que no solo no cumple con las soluciones prometidas, sino que también está pendiente de validar los acuerdos de compra de agua que hemos alcanzado a nivel privado con regantes de Castilla-La Mancha». Solo las lluvias de este año han permitido cierta flexibilidad con las aportaciones para una comarca que está pendiente de nuevas reducciones del trasvase Tajo-Segura, precisamente en 2027 y que recuerda que «por mucho que digan desde el Gobierno que el agua desalada está subvencionada, la pagamos a más de 40 céntimos el metro cúbico, mientras la del Segura nos llega a 20 céntimos y es de mucha mejor calidad».

Los regantes no admiten «más mentiras y retrasos», mientras el subdelegado de Gobierno y secretario provincial del PSOE en Almería, José María Martín, destacó que «se están sentando las bases» para que en la provincia «haya suficiencia hídrica con la ampliación de las desaladoras existentes, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora y la puesta en marcha de la del Almanzora II». En este sentido, la futura segunda instalación de este tipo en Cuevas del Almanzora ha dejado adjudicada su primer paso con el contrato para la revisión de su anteproyecto. La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) ha adjudicado el encargo a la empresa TPF Getinsa Euroestudios SL por 66.300 euros sin IVA y un plazo de ejecución de 18 meses. Así, Martín puso de relieve que la inversión prevista en Almería alcanza los 350 millones de euros en la provincia y que «se sumarán con estas actuaciones casi 70 hectómetros cúbicos más respecto a los recursos con los que contamos en la actualidad». La puesta en marcha de la desaladora del Almanzora supondría, concretamente, una aportación de 15 hectómetros cúbicos de agua.

Por su parte, la diputada nacional del Partido Popular, Maribel Sánchez, cifró el «maltrato hídrico del Gobierno central con Almería» recordando que hay «apenas un 15% de ejecución de los 117,2 millones de euros presupuestados para Acuamed desde 2019» en la provincia. «Especialmente sangrante es la desaladora del Almanzora», advirtió Sánchez, «en la que vuelven a contestar lo mismo que hace un año y tres meses: que el proyecto se ha redactado, incluyendo en esta ocasión los refuerzos de la obra submarina necesaria, y en estos momentos está en supervisión». «Dijeron que estaría terminada en 2021, luego en 2024 y ahora es que las obras comenzarán en 2025», apreció la diputada almeriense, señalando que «la realidad es que los regantes del Almanzora no podrán tener una gota de agua de esta desaladora hasta el año 2027».