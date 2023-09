Un ex diputado de Podemos explica por qué dejó la política: "Todos los días había una perfomance nueva. No me sentía muy útil"

David Bravo fue elegido diputado por Podemos en las elecciones de 2015. El ex político se define en X (antiguo Twitter) como "abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho al honor" y "diputado en el Congreso en la XI legislatura". Aprovechando que la red social ahora deja subir vídeos extensos, el ex político relató su experiencia en el Congreso: "Yo sólo pensaba en lo bien que me lo pasaba con mi hijo viendo 'Empeños a la bestia'". Su explicación lleva más de un millón y medio de reproducciones.

Bravo es un reconocido abogado en materia de derecho informático, libertad de expresión y derecho al honor) hicieron a Bravo pensárselo mejor una vez se disolvieron las Cortes a principios de 2016. "¿Tan decepcionante fue tu paso por la política? ¿Puedes explicar qué te espantó?", le preguntan a Bravo. "Me podría llevar horas", contesta el letrado. "Sí que fue decepcionante", continúa. "Hubo dos cuestiones. Una, la que conté: que quería estar en mi casa con mi hijo. Y otra: que me dio la sensación de que lo que hacíamos en el Congreso era básicamente ser unos manifestantes dentro del Congreso. Éramos unos tipos que estábamos acostumbrados a reclamar cosas fuera del Congreso, a ser manifestantes, a pedirle a los políticos que hicieran cosas y estábamos dentro. Tenía la sensación de que lo que hacíamos dentro era lo mismo que hacíamos fuera, que es reclamar cosas pero ahora no se trataba de reclamarlas, se trataba de hacerlas", argumenta.

Bravo señala también que "todos los días había una perfomance nueva, algún tipo de manifestación nueva: coger una cartulina y levantarla, hacer algún aspaviento, en la promesa del cargo teníamos que decir una frase... Política de gestos y eso está bien para un rato. Llega un momento en que te cansas", señala. "No me sentía muy útil, la verdad. Me sentía más útil como abogado porque las cosas que hacía llegaban a algún sitio", indicó. "Como eso tampoco me daba mucho, cuando se repitieron las elecciones y se disolvieron las Cortes, dijo yo: no me presento a otras elecciones ni loco", añadió. "Entre otras cosas porque las campañas electorales son lo más deprimente del mundo. Literalmente deprimentes", indicó.

"Yo tuve una campaña electoral donde estaba en Almería y todos los días sacaban -también yo es que era un artista, me los merecía- una noticia relacionada conmigo", apuntó. "Era un puto coñazo. También yo es que estoy amamonado. Fui con la movida de que no quiero ser un político, quiero decir las cosas tal como las pienso y me dijeron: "Mira, de Almería ¿tú qué sabes?". Les decía la verdad: que las circunscripciones territoriales son un invento, que en el Congreso se hacen leyes de orden estatal y todo eso era una tontería, que las cosas que yo abordaba no tenían nada que ver con Almería ni con Sevilla, son cosas generales", añadió. "Y me decía, ¿pero de Almería qué sabes? Y les decía que a Almería no he ido ni de vacaciones. Y lo pusieron en la portada. Mi campaña en Almería, que yo no sé ni cómo me eligieron, comenzó con una portada que decía 'No conozco Almería'", explicó. "Pero es que era la verdad. Y si me hubiesen puesto por Sevilla la respuesta habría sido más o menos la misma. Yo de lo que sé no tiene que ver con Sevilla ni con Almería. Tiene que ver con unas ideas sobre libertad de expresión, propiedad intelectual, cultura, que son de ámbito estatal. En el Congreso no se tratan cuestiones provinciales, se tratan cuestiones estatales", insistió.

"Una vez en el partido me dijeron: por si te preguntan, estúdiate este dossier. Yo dije: qué tontería, hay que decirle la verdad a la gente. Y me dijeron: déjate de la verdad y estúdiate esto", avanzó. "Me dieron el dossier y me lo estudié y fui a hablar de mi tema a Almería y me preguntaron por las comunicaciones de Almería", introdujo. "Tirando del dossier que me dieron, dije: yo creo que la carretera A7 tenían que terminarla de una vez. Yo no sé lo que es una carretera porque ni conduzco. Y resulta que la habían terminado hace dos años. Al día siguiente salí otra vez en el diario", explicó. "Yo, todo mosqueado, no quería ir más. La peña me dijo que tenía que ir a hacer el mitin. Voy a decir que lo de la carretera habéis sido vosotros y me dijeron: 'No, no. Tienes que decir que has sido tú. En política hay que apechugar'", indicó. "Si yo no sé de carretera, si yo cuando voy en el coche voy dormido en el asiento del copiloto", bromeó. "Ahora cada vez que escribo en Twitter viene un almeriense y me dice algo de la A7", continuó.

Bravo contó el mitin que hizo a "su estilo" y que fue bien. "Si sale mal, me como un yogur, me acuesto y no me levanto en cinco años. No voy a hacer un mitin de la gente que coge fresas en Almería porque no he cogido una fresa en mi vida", señaló. "No me voy a poner a engañar a la gente porque yo después querré volver a mi profesión y me ven la cara y ven que no he visto una fresa que no esté envasada en el Mercadona ni de lejos", argumentó Bravo. "Para empezar no sé si las fresas están debajo de tierra o se caen de un árbol, te lo digo de verdad", señaló. En ese mitin no habló de fresas y se viralizó.

También contó una anécdota del Congreso, donde estaba sentado con Alberto Garzón, "que es superfriki, le gustan los juegos de carta", y "como todo lo que hacíamos eran cuestiones relacionadas con los gestos, sacaban gestos de donde no lo había", introdujo. "Por ejemplo, yo llevaba un abrigo y lo puse detrás del escaño. Entonces me meto en Twitter y veo que hay gente que aplaude el gesto porque dedujeron que significaba que yo no quería dejar el abrigo en el perchero del Congreso por miedo a que me robaran. Y yo obviamente lo que no sabía es que había perchero en el Congreso", indicó. "La peña: vaya gesto. Pero qué están diciendo, ¿hay perchero?".

"Después de aquello Ione Belarra me preguntó si estaba contento, eufórico. Y le dije que soy más de deprimirme. Estaba superdeprimido, porque aquello era pterrible", señaló. "Por lo menos pensé que ahora viene lo bueno, estar aquí, propuse una ley de derogar un canon, conversaciones para derogar la ley Sinde... Apenas que dije eso me dijeron que se iban a disolver las Cortes y dije: no me jodas, que he venido para nada", señaló. "Lo que más pensaba en el Congreso era en lo bien que me lo pasaban viendo 'Empeños a la bestia' con mi hijo y me dije: yo me vuelvo a eso. Y así me volví a ser abogado", argumentó. "Me llamó Pablo (Iglesias) y me dijo: oye, que si es por Almería, te ponemos por otra provincia. Y le dije la verdad: lo que no quiero es campaña", señaló.

"Luego por Almería se presentó Julio Rodríguez, que ya se había juntado IU y Unidas Podemos. Julio Rodríguez hizo un campañón", explicó. "Chapó, si había que recoger fresa, recogía fresa. Bebió agua de una fuente que por lo visto si bebes se queda en Almería para siempre... Fue una campaña de la hostia, todo el día en Almería. Nada, al final no salió porque los resultados en general bajaron como un millón de votos. Yo saqué mi escaño sin haber recogido ni una fresa, lo cual es lo que me llevo. Las dos cosas de las que estoy más orgulloso en mi vida es haberme pasado el 'Dark Soul 3' y de haber conseguido mi escaño en Almería sin haber conseguido ni una fresa y habiendo dicho que la A7 había que terminarla", dijo Bravo.