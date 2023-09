Andalucía vacuna en dos días a más de 5.700 niños contra la bronquiolitis

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado que en tan solo dos días del inicio de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), la principal causa de infecciones de vías respiratorias como bronquiolitis o neumonía, se han vacunado más de 5.700 niños en Andalucía, lo que supone "el 9% de los niños que vamos a vacunar", con lo cual "podemos congratularnos y felicitar tanto a los profesionales como a los padres".bAsí lo ha indicado en declaraciones a los medios en Sevilla, donde ha inaugurado la I Jornada del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesmaa) sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), y en las que ha destacado que gracias a los profesionales del sistema sanitario, "cada vez que se empieza con un proyecto nuevo todos los procesos que inician son un éxito". Además, ha reiterado su agradecimiento a los padres por responder al llamamiento que se les ha hecho por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Ese es el camino. Tenemos que tener en cuenta que en el cien por cien de los niños que tenemos que vacunar están los que no han nacido todavía, que nacen entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, que serán vacunados, con lo cual yo creo que debemos estar contentos", ha destacado la titular de Salud, que ha emplazado a los padres a que también "vacunen a sus niños de la gripe" cuando empiece la vacunación, porque "son dos virus distintos y existen dos vacunas para prevenir estas enfermedades graves". En este sentido, y preguntada sobre si existe ya fecha para el inicio de la vacunación de la gripe y Covid, ha reiterado que será "en torno al 16 de octubre, no antes, porque queremos tener el número suficiente de vacunas Covid". La consejera ha explicado que "va a ser sobre esa fecha porque, con los cálculos que tenemos hechos por la Dirección General de Salud Pública para llegar al pico de alta frecuentación de la gripe, no podemos vacunar tampoco antes del 16 de octubre si no una parte importante de la población se podría quedar desprotegida".

"Esperamos que el número de vacunas que nos llega del ministerio sea el suficiente para no tener que paralizar la vacunación", ha manifestado García, quien ha añadido que en esta semana "ya podremos saber más o menos la fecha y también saber a primero de octubre cuántas vacunas nos llegan del ministerio", quien, ha recordado, "dijo que las vacunas que iban a distribuir iban a estar acondicionadas a la nueva variante, XBB.1.5". "Vacunar con una variante no circulante no tiene ningún sentido, así que el sentido común ha imperado y las vacunas --contra el Covid-- que no están distribuyendo son adaptadas a la nueva variante", ha finalizado la titular de Salud.