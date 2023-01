La comunidad musulmana en el Campo de Gibraltar niega vinculaciones con el atacante de Algeciras

El portavoz de la Unión de Musulmanes del Campo de Gibraltar, Dris Mohamed Amar, ha mostrado públicamente el dolor de toda su gente ante “este atroz acto”, condenando “rotundamente” el asesinato cometido “contra una persona de paz”, en referencia al sacristán de la iglesia de La Palma, en Algeciras, y ha asegurado que nadie en la comunidad musulmana conocía al terrorista y que “parece como si esa persona fuese enviada aquí concretamente para este acto”.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que el atacante “llevaba tiempo viviendo aquí” pero no se relacionaba “con la mayor parte de la sociedad”, por eso, ha deseado que este acto “no ponga en tela de juicio la convivencia que se respira y se vive en Algeciras”, ya que en la ciudad existe “una auténtica hermandad” con familias mixtas entre cristianos y musulmanes. “Nos sentimos doloridos”, ha añadido.

El portavoz de la comunidad musulmana en la comarca ha puesto el acento en los mensajes de odio que están observando en espacios como redes sociales, que están “hirviendo” con mensajes negativos “hacia una comunidad entera por culpa de un individuo”. En ese sentido, ha advertido que en países como Estados Unidos se producen tiroteos “que masacran a 250 personas y ni se culpa a la etnia ni a la religión ni nacionalidad del asesino”.

“Es un loco que no representa al Islam ni representa a los musulmanes y no es en nuestro nombre porque eso no existe en la religión islámica. Matar a personas inocentes no está permitido, no puedes arrebatar una veda vida ajena inocente”, ha aseverado.

“LOS TERRORISTAS NO TIENEN CABIDA AQUÍ”

Mohammed Mokaddem, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar y responsable de una mezquita cercana a la iglesia de La Palma, ha asegurado que “los terroristas no tiene sitio en España ni en ningún ningún lugar del mundo” y se ha mostrado consternado y “sin palabras” ante la noticia del asesinato del sacristán David Valencia.

Al igual que el portavoz de Unión de Musulmanes del Campo de Gibraltar, se ha desvinculado de cualquier cercanía con el detenido por los ataques a dos iglesias en el municipio de Algeciras. “No tiene nada que ver con nosotros y lo condenamos y lo rechazamos”, ha dicho, a la vez que ha mandado condolencias a los familias y amigos de la víctima.

Mohammed Mokaddem ha manifestado su apoyo “como parte de la sociedad”, indicando que “cualquier cosa mala que pase, nos toca también a nosotros”. En ese sentido, ha lamentado que “quien pagará la factura más alta” por estos hechos será la comunidad islámica al ser el detenido “de nuestra raza”, pero ha asegurado que “no lo conocen”. “Llevo aquí desde el 2004, mis hijos han nacido aquí y gracias a Dios no ha sido una persona conocida de toda la vida”, ha expuesto, añadiendo que “nos ha destrozado el sacrificio que llevamos construyendo con todas las culturas y todas las religiones durante años para vivir en paz”.

El representante islámico ha pedido demostrar “más fuerza y apoyo” entre la ciudadanía de Algeciras porque “los terroristas no tiene sitio aquí, en España, ni en ningún lugar del mundo”.

El párroco de la iglesia de La Palma de Algeciras (Cádiz), Juan José Marina, ha asegurado este jueves que siempre ha existido una “buena relación” con la comunidad musulmana y “nunca se ha producido ningún problema” con ninguno de sus miembros.

Marina ha atendido a los medios de comunicación tras el ataque en el que este miércoles el marroquí Yasin Kanza mató con un machete al sacristán de esta parroquia, Diego Valencia, e hirió de gravedad al vicario salesiano Antonio Rodríguez en la capilla de San Isidro de la misma localidad.

El sacerdote ha relatado que, antes de este ataque, nunca ha habido ningún problema con la comunidad islámica y ha precisado que la parroquia tiene “una apertura especialmente grande” y que el 75 % de las personas que acuden al servicio de Cáritas son musulmanes.

“En la parroquia jamás ha habido problemas”, ha asegurado Marina, que ha calificado lo ocurrido como “una pesadilla” y ha detallado que el sacristán asesinado era una persona “polifacética” y “muy querido” después de más de quince años desempeñando esta labor.

El párroco se ha mostrado seguro de que el atacante, que hirió a más personas y ha sido detenido, “iba buscando al cura, de la misma forma que lo hizo en San Isidro”. “Si yo hubiera estado, Diego no hubiese muerto”, ha sentenciado.

Ha detallado que los hechos se produjeron al término de la celebración de la eucaristía de las 19.00 horas, cuando “se suele tener una hora abierta la iglesia, hay gente rezando, charlando... Ese era el ambiente que había”.

Según el párroco, el atacante “fue directamente hacia Diego por el pasillo principal, él salió al patio pidiendo auxilio y allí le dio la primera cuchillada”. Después de estos hechos, el sacristán salió por la puerta de Secretaría y llegó hasta la Plaza Alta, donde “el asesino le vuelve a dar y le remata”.

“No se pudo hacer nada por salvarle la vida porque además se ensañó cuando ya estaba en el suelo”, precisa Marina, que fue el encargado de avisar a la familia de la víctima.

Marina no ha podido hablar todavía con el sacerdote herido, Antonio Rodríguez, que permanece ingresado y del que ha dicho que “se está recuperando muy rápido de una herida bastante profunda”.

Ha indicado que la iglesia de La Palma se encuentra “con las puertas cerradas” y se mantendrá así hasta que se abra para el velatorio del sacristán, que será público ya que “la iglesia es de todos”.

Obispado de Cádiz

El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha condenado “enérgicamente” este jueves el atentado perpetrado este miércoles en Algeciras, cuyos “acontecimientos indeseables” están uniendo a los religiosos en “la oración y la fe”.

En declaraciones a los medios, Zornoza ha asegurado que desde el Obispado se encuentran “consternados y dolidos” y a la espera de la clarificación de las autoridades de orden público.

El obispo ha agradecido todas las muestras de condolencia, de solidaridad y de cariño que están recibiendo “de cerca y de lejos de toda la Iglesia”, de la que sienten “toda la fuerza de la oración” y están siendo fortalecidos por su cercanía, su aliento y su testimonio.

Asidonia-Jerez

El obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, José Rico Pavés, ha puesta de manifiesto su oración y Nuestra oración y cercanía con la “hermana” Diócesis de Cádiz y Ceuta “en estos trágicos momentos tras el ataque a dos iglesias en Algeciras”.

“Pedimos oraciones por el eterno descanso del sacristán fallecido y por la vida de los heridos”, ha manifestado Monseñor Rico Pavés en un mensaje a través de las redes sociales del Obispado.

El obispo de Jerez ha mostrado así su sentimiento aunque la propia Conferencia Episcopal Española (CEE) ya mostró en la noche de este miércoles su “dolor” y “cercanía y afecto” a los familiares de las víctimas tras el ataque a varias iglesias en Algeciras.

Obispado de Málaga

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha seguido los acontecimientos acaecidos este pasado miércoles en Algeciras (Cádiz), con el ataque de una persona con un machete contra varias iglesias, que ha causó la muerte de un sacristán y varios heridos; y ha enviado sus condolencias al obispo de dicha provincia, Rafael Zornoza. Así lo han manifestado desde la Diócesis de Málaga, a través de un tuit, con el que Catalá ha compartido el seguimiento “con preocupación” que está haciendo a lo sucedido y ha manifestado a Zornoza su intención de oración por las víctimas y por toda la diócesis.

Arzobispado de Sevilla

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha condenado “con toda firmeza” los ataques a dos iglesias en Algeciras (Cádiz), que están siendo investigados como presunto atentado terrorista y que han dejado a un sacristán asesinado y a un cura herido.

En declaraciones a los medios, Saiz Meneses ha hecho este jueves una “llamada a trabajar todos unidos para construir un mundo en paz”, al tiempo que se ha “unido al dolor de las familias de las víctimas”. “Nos unimos al dolor de la Diócesis hermana de Cádiz y de su Obispo, y condenamos con toda firmeza este atentado y todo tipo de violencia”, ha remarcado.

“Todos estamos consternados y llenos de dolor por los ataques que se han producido en dos iglesias de Algeciras”, ha manifestado el arzobispo hispalense, que ha pedido “rezar por el eterno descanso de la persona asesinada y por la pronta recuperación de los heridos”.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha guardado un minuto de silencio por el presunto ataque terrorista que acabó ayer con la vida de un sacristán de Algeciras (Cádiz) y dejó herido a un sacerdote.

“Todos los grupos políticos” han querido mostrar así su “más absoluta condena” a los ataques y su apoyo a las familias de las víctimas. La delegada de Presidencia y Hacienda, la socialista Sonia Gaya, ha sido la encargada de transmitir en nombre del Pleno un “mensaje de paz” en el que ha apelado a “eliminar fanatismos” para vivir en “un mundo mejor”.

Comunidad de Almería

Por su parte, el presidente del Centro de Imanes de Almería, Abdallah Mhanna, ha condenado de forma “enérgica y con fuerza” el ataque con arma blanca a iglesias católicas de la localidad de Algeciras (Cádiz)

En declaraciones a EFE, Mhanna ha mostrado su apoyo a la comunidad católica en este “momento tan duro” tras unas acciones que “han hecho daño a inocentes, a unas personas pacíficas, respetuosas; sacerdotes y personas en lugares de culto y respeto de la iglesia católica”.

“Ninguna religión, cultura o ideología en el mundo puede aceptar este tipo de acción salvaje”, ha añadido, especialmente cuando se trata de “un musulmán vinculado en su identidad y religión a la comunidad musulmana en España”.

“Me duele mucho, me hace mucho daño sólo pensar en que se pueda llegar a un lugar de culto, a una iglesia, y matar a personas cuya única culpa es creer en Dios, rezar a Dios (…) La comunidad musulmana está dolida, triste, y comparte con su hermana, la comunidad cristiana, todo el dolor. Estamos dispuestos a hacer cualquier acción para apoyar y animar la convivencia y armonía”, dice.

Asimismo, Mhanna ha apuntado que a lo largo de este jueves iba a contactar con el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, al que tiene “un gran cariño y respeto”, para trasladar el “apoyo, cariño y condena” de la comunidad musulmana almeriense tras los actos de “este hombre que no representa a nadie, sólo representa a su cabeza”.

Tras hablar con Gómez Cantero, el obispo ha publicado en la página de la Diócesis sendos comunicados. “¡Querido Abdallah! Juntos buscamos la paz y la fraternidad entre los creyentes. Yo también estoy con vosotros. Cualquier tipo de utilización ideológica está fuera de lugar. La Paz con vosotros”, ha respondido el prelado almeriense.

“Siempre hay desquiciados (...) pero ‘el Misericordioso’ , que conoce nuestras entrañas, sabe que la gran mayoría de las personas somos buenas y buscamos la paz y la fraternidad entre los creyentes, intentando dar a la sociedad, en la que vivimos, lo mejor de nosotros mismos, por el buen de todos. Desde que nos conocemos sabe que estoy con vosotros. Lamentamos juntos estos hechos. Cualquier tipo de utilización ideológica está fuera de lugar. Pido cordura y racionalidad para nuestros creyentes. La Paz con vosotros”, ha añadido el obispo.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha manifestado su “condena más absoluta” al ataque contra varias iglesias en Algeciras (Cádiz), este miércoles, que ha dejado un muerto y varios heridos, y ha pedido “no demonizar” a ningún colectivo ni identificar este atentado con la religión islámica al igual que no se cayó en la identificación entre ETA y el pueblo vasco.

La Junta Islámica de España ha anunciado que condena “firmemente” y expresa también su “completa repulsa por el atentado acaecido en Algeciras (Cádiz) en el día de ayer”, e igualmente ha manifestado su “pésame a la familia de la víctima, el sacristán David Valencia”, y su “solidaridad fraternal y sincera con los heridos, sus familias, la comunidad católica y la sociedad algecireña”.