El coste de la construcción del Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras

El Gobierno de España ha informado que de que la construcción del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras en la provincia de Cádiz será de 21,88 millones de euros, impuestos no incluidos, un presupuesto que incluye equipamiento, tasas, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) e infraestructuras necesarias para las acometidas de suministros generales.

En una respuesta escrita a una pregunta de Vox registrada en el Congreso sobre este CIE, el Gobierno ha aclarado que "todavía" no se puede proporcionar un coste total definitivo, ya que "quedan por ajustar las liquidaciones finales del contrato correspondientes al Proyecto de Liquidación de su ejecución y la Revisión de Precios Excepcional, según la legislación vigente".

Por otra parte, en lo referente al mantenimiento de infraestructuras, ha detallado que el 1 de octubre ha entrado en vigor el nuevo pliego de condiciones para el mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Dirección General de la Policía, en el que se incluye el LOTE25C1: CIE Algeciras y Tarifa, con un valor estimado de gasto para los cinco años de duración del contrato de 1.045.936,35 euros.

El grupo de Vox en el Congreso ha preguntado también sobre el coste que ha supuesto para el Estado el sostenimiento de los CIEs durante el año 2023. A este respecto, el Gobierno ha contestado que supera los tres millones en partidas relativas a alimentación y asistencia sanitaria de las personas que hacen uso de estos centros.

No obstante, esta cuantía no es la total, ya que no se han ofrecido datos económicos del coste de traductores, limpieza y mantenimiento de infraestructuras.