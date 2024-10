El Centro Cultural en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur abre el ciclo de otoño con el pintor Vicente Raúl

La sala de exposiciones del Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur acoge desde este miércoles, día 2 de octubre, la muestra del artista Vicente Raúl Fernández denominada ‘Las tres luces’ con la que abre su ciclo cultural de otoño. El acto de inauguración de este nuevo ciclo de otoño será a las 19:00 horas y las obras estarás hasta el día 4 de noviembre.

El propio Vicente Raúl Fernández ha explicado que la muestra es “se forja en los trabajos que abarcan un periodo de más de treinta años. Hay algunos de ellos muy antiguos que he vuelto a retomar en una creación constante, en una revisión para incorporar nuevos conocimientos o nuevos conceptos. Esta es la causa por la que en la exposición se muestran algunos de ellos sin enmarcar, ya que siguen en estado de creación o proceso”. Y añade que “entiendo cada obra obra como un ser vivo que evoluciona y al que hay que cuidar constantemente, añadiendo o quitando aquello que lo mejora o lo marchita. Un jardín que hay que regar y librar de las malas hierbas, que evoluciona a lo largo de su historia. No uso la medida del tiempo en ellos. Nos podemos tomar todo el que queramos, somos libres. No cuenta su edad, cuenta solamente él mismo como esencia. Disfrutar de la creación en detrimento de la producción”.

Además, el artista explica que “para todo esto son necesarias unas herramientas imprescindibles. El gran arquitecto Vitruvio nos decía que se necesitan tres columnas para una construcción: firmeza, utilidad y belleza. Como tres luces que iluminan no solo la arquitectura, sino toda la creación artística. Firmeza para enfrentarnos a un trabajo arduo que exige fuerza, tanto física como mental. Utilidad para canalizar mediante la inteligencia y la sabiduría esa fuerza a algo que sea de provecho para los demás. Y por último la belleza, que es el fin de toda creación y que se encuentra culminada por la naturaleza”. En base a todo ello, Vicente Raúl Fernández comenta que “ha querido llamar a esta exposición, ‘Las tres luces’ y que represento en los tres cuadros que protagonizan la exposición”.

El pintor ha participado en numerosas exposiciones individuales, entre las que se pueden mencionar las últimas en Caja Granada. Jaén; Colegio de Abogados. Córdoba; Palacio de Santa Ana. Lucena; Sala Albayate. Almedinilla; Centro Cultural Hinojosa del Duque; Sala de exposiciones Emilio Alvarez; y Patio Barroco Diputación de Córdoba, ademas de las colectivas: Gällivare Museum. Sveige, Suecia; Feria Internacional de arte contemporáneo. Tetuán-Marruecos; Galeria Arles. Paris; Jadite Gallery. Nueva York; Sala Albayate. Almedinilla; Galeria Domus Romana. Roma; Galeria CC Monttjucic. Barcelona; Galeria ARA ARTE- Madrid; Galleri Bellman. Estocolmo; Galeria Javier Román. Málaga; Galería ARTES. Paris; Sala exposiciones Diputación Provincial de Palencia; y Centro Cultural Arroyomolinos. Madrid.