Corea del Sur, Chile, Canáda y Portugal como modelo de la función pública de Andalucía

La comunidad cuenta por primera vez con más de 300.000 empleados públicos, casi la mitad son funcionarios. La función pública se enfrenta, en pleno siglo XXI e inmersa en grandes cambios, al reto de mejorar la eficiencia. La Junta ultima la adopción del teletrabajo, sortea la casuística nacional y pone como modelos de gestión de la función pública a países como Corea, Portugal, Canadá o Chile.

El Gobierno andaluz varía el sistema de promoción de los funcionarios y prevé la retirada del teletrabajo a los funcionarios que incumplan el horario o no rindan. En medio, se ha producido un acuerdo entre Gobierno y Junts que, en palabras del consejero del ramo, José Antonio Nieto, «afecta a los funcionarios y a los ayuntamientos, tanto a nivel individual o de cuerpo de habilitados nacionales como de la realidad diaria de los ayuntamientos». «Es un acuerdo muy, muy negativo para Andalucía», señaló a LA RAZÓN.

«El cuerpo de habilitados nacionales con 100 años de historia ha sido herido de muerte», reflexionó. «Habilitados nacionales, su propio nombre lo indica: el Estado te habilita, para que todo el Estado aplique una misma norma. Ahora mismo ya son los habilitados nacionales en España menos Cataluña y lo habilitados en Cataluña. Eso es un desastre, pero que, además, genera un desajuste, un desequilibrio, una nueva desigualdad en la que por ejemplo, en Andalucía, de 1.500 puestos de habilitados nacionales tenemos 740 vacantes», recalcó Nieto, «porque el gobierno de España no saca plazas para poder cubrirlos y eso lo están sufriendo los ayuntamientos, lo están sufriendo los ciudadanos que no tienen técnicos adecuados al frente de la Secretaría, de Intervención o la Tesorería de los ayuntamientos, y a Cataluña se le da la autoridad para que ellos puedan seleccionar a sus propios habilitados». «Estamos viendo cosas que nunca creíamos que se podían producir y yo lo que espero es que cuanto antes haya un cambio de bueno para revertir este tipo de decisiones que son terribles», manifestó el consejero de Justicia y Función Pública.

En relación al teletrabajo, Nieto recordó que «tenemos un acuerdo que se cerró hace ya varios meses y ahora mismo estamos en todo el proceso de aportación de informes para que el decreto pueda entrar en vigor». El consejero consideró que «antes de que acabe este año entrará en vigor y los ciudadanos andaluces, que son a los que servimos, y los empleados públicos andaluces tendrán uno de los sistemas de teletrabajo más avanzados de España, con control pero también con confianza en que permita ser eficiente y aportar agilidad al trabajo que se hace en la administración pública».

Lo que descartan en la Junta es la posibilidad de ampliar servicios por las tardes. «Aquí se ha intentado. En medicina, se abre por la tarde, es una de las medidas que se ha adoptado por parte de la Consejería: una extensión de la jornada voluntaria que hacen los médicos, los sanitarios. Pero no acaba de dar resultado». «Aquí hay un problema: nosotros estamos luchando por un modelo de sociedad. En ese modelo de sociedad la conciliación tiene un valor. Si ese valor que hemos defendido ahora lo rompemos con jornada de mañana y tarde, estamos dando un paso atrás en algo que ya creíamos que era positivo, que era bueno, que era de esa conciliación», argumentó Nieto. «Yo creo que hay fórmulas mucho más útiles, mucho más eficientes que no requieren ese tipo de actuaciones, que sí se van a implantar y que yo creo que no van a dar muy buenos resultados la Justicia», señaló.

«Una de las cosas fundamentales es que no analizamos los procesos. Y muchas veces la ineficiencia está en el propio proceso. Lo hemos puesto en marcha ya en otro ámbito de la administración y es algo que en la empresa privada es muy habitual», indicó. Se trata de «la reingeniería de procesos, donde hay especialistas que te dicen si en la gestión de este trámite estamos perdiendo mucho tiempo innecesariamente. Si estamos realizando acciones que no aportan ningún valor, eliminémoslo, acortemos plazos y hagamos que se pueda trabajar de una madera más eficiente. Eso nos tiene que ayudar», aseveró.

«El trabajo en remoto nos tiene que ayudar. La flexibilidad en la asignación de tareas nos tiene que ayudar. Todo eso es la línea en la que tenemos que trabajar y las administraciones más avanzadas siguen. Estamos viendo cómo se está mejorando la eficiencia de la administración pública en Corea (del Sur), en Canadá, en Chile, con una economía más débil que la nuestra, pero está tomando medidas muy positivas. En Portugal tenemos muy cerca un ejemplo que podríamos seguir, y que nos demuestra que tenemos que ser audaces y avanzar, no retroceder», indicó Nieto, «sin renunciar a una mejora constante del servicio».