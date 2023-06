Éste es el tiempo de que dispone si se produce un tsunami en la costa andaluza

La Junta de Andalucía ofrece una serie de "recomendaciones básicas para estar preparados y prevenir riesgos" en caso de tsunami. La administración andaluza ha editado una guía con consejos.

¿Qué es un tsunami? Es "una ola o serie de olas marinas que se produce cuando una gran masa de agua es desplazada bruscamente por una alteración del fondo marino. La causa más habitual es un terremoto bajo el fondo del mar (aunque no todos generan tsunamis), pero también puede ser provocado por deslizamientos, erupciones volcánicas o, incluso, por la caída de un meteorito. No siempre que se registra un terremoto en el mar se produce un tsunami".

Según la guía del 112, "el tsunami no es perceptible en alta mar por las embarcaciones ni suele verse desde el aire. En el mar las masas de agua que se desplazan llegan a alcanzar grandes velocidades (unos 700 km/h) con olas muy pequeñas (de poca altura) porque la profundidad es grande. Sin embargo, al acercarse a la costa, la profundidad disminuye bruscamente; por eso aumenta la altura de la ola y disminuye su velocidad hasta unos 35 km/h. Estas olas grandes pueden provocar mucho daño".

"Cuanto más cerca esté el epicentro de la costa, menos tiempo tardará el tsunami en alcanzar la orilla y, por tanto, habrá un mayor peligro para la población ya que se dispone de menos tiempo para evacuar la zona", señala la Junta.

¿Es lo mismo un tsunami que un maremoto? No son lo mismo. La etimología también es diferente: ‘Tsunami’ es una palabra japonesa que proviene de la unión de ‘tsu’ (puerto) y ‘nami’ (ola), que literalmente se traduce como “ola de puerto”. Por su parte, ‘maremoto’ viene del latín ‘mare’ (mar) y ‘motus’ (movimiento).

Según el USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos), "aunque ambos son olas del mar, son dos fenómenos diferentes y no relacionados. Un maremoto es una onda de agua poco profunda causada por las interacciones gravitacionales entre el Sol, la Luna y la Tierra ("maremoto" se usaba en épocas anteriores para describir lo que ahora llamamos un tsunami). Un tsunami es una ola marina provocada por alteraciones del fondo marino que desplazan la columna de agua que hay sobre éste".

¿Cuáles son las causas de los tsunamis?

Seísmos (es la más común, 80% según el IGN).

Erupción volcánica.

Caída de un meteorito.

Deslizamiento.

"Cuando un tsunami alcanza la costa puede haber una retirada del agua, con lo que queda expuesta una gran parte de la costa que usualmente se encuentra bajo el agua. Esta repentina retirada del mar debe considerarse como un aviso de la llegada inminente de un tsunami. En otros casos, sin embargo, comienzan con un aumento del nivel del mar", indica la guía de la Junta de Andalucía.

"No siempre es más grande la primera ola. Debido al complicado comportamiento de las olas del tsunami cerca de la costa, la primera ola a menudo no es la de mayor tamaño. La segunda o tercera serían más peligrosas que la primera porque pueden arrastrar objetos como troncos de árboles, muebles, rocas, casas, vehículos y todo lo que a su paso puede ser llevado por la corriente. De ahí la importancia de no regresar a la playa hasta que las autoridades hayan dado por finalizada la alerta", detalla la Junta de Andalucía.

En Andalucía pueden ocurrir dos tipos de tsunamis, según la zona en la que se produzcan:

1. La vertiente atlántica andaluza (costa occidental) es la que presenta un índice más alto de peligrosidad, con alturas de inundación cercanas a los 12 metros en algunos puntos de la costa como en Cádiz y en la franja entre Conil de la Frontera y el Cabo de Trafalgar. Los tiempos de llegada oscilan entre los 45 y los 60 minutos.

2. En la zona mediterránea (litoral oriental) también pueden ocurrir tsunamis pero de menor tamaño que los del Atlántico. Sin embargo, los tiempos de llegada son menores: entre los 10 y 30 minutos.