La familia de uno de los soldados fallecidos en Cerro Muriano, a Margarita Robles: ¿Influyó el recorte de presupuesto en la falta de médicos y ambulancias?"

Los tres militares encausados por el ejercicio mortal de Cerro Muriano: el capitán, un teniente y un sargento que estaban a cargo de la primera sección del Regimiento La Reina 2 de Cerro Muriano el día 21 de diciembre, solo contestaron en la vista del Togado Militar a las preguntas del Juez Togado, de la Teniente Coronel Fiscal, del abogado del Estado, y de sus abogados, Sin embargo no respondieron a las preguntas de los abogados que representan a las familias de las dos víctimas mortales: el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar.

Los testimonios tanto del capitán como del teniente fueron en todo momento autoexculpatorios desde el mínimo hasta el máximo detalle de los hechos. Y en los casos de conflicto, omitieron o no recordaron al detalle el desarrollo de los hechos.

Después de aquello, la familia de uno de los soldados fallecidos, Carlos León, han trasladado una carta a la ministra Margarita Robles, con 35 preguntas que aún no se han resuelto del caso. Entre ellas, pregunta a la ministra de Defensa si "influyó el recorte de presupuestos de los últimos años en que no hubiese más ambulancias, médicos, zodiacs, salvavidas, cables de acero, etc".

Este es el comunicado íntegro remitido por la defensa de la familia del soldado rico:

"En el día de hoy se ha remitido carta certificada con acuse de recibo al Ministerio

de Defensa dirigida a la Sra. Ministra de Defensa Dª. Margarita Robles con las

siguientes preguntas:

1.- ¿Dónde está el Capitán Zúñiga?

2.- ¿Aún manda o ha mandado a militares en ejercicios o maniobras?

3.- ¿Tiene o ha tenido bajo su mando a militares testigos de los hechos del día

21 de diciembre en el lago?

4.- ¿Y el Teniente? ¿Dónde está?

5.- ¿Tiene bajo su mando a militares testigos de los hechos del día 21 de

diciembre en el lago?

6.- ¿Por qué pasó a la reserva el General de Brigada Ignacio Olazábal un mes

después del accidente del 21 de diciembre?

7.- ¿Fue un cese encubierto por parte del Ministerio de Defensa?

8.- ¿Cuántas ambulancias había el día 21 de diciembre en la Base Militar de

Cerro Muriano? ¿Sólo una?

9.- ¿Estaba esa ambulancia en el campo de los ejercicios de tiro y por eso no

había ambulancia junto al lago?

10.- ¿Cuántos médicos y enfermeros había el 21 de diciembre en la Base Militar

de Cerro Muriano? ¿Estaban en el campo de tiro?

11.- ¿Qué medidas de seguridad se cumplían en el ejercicio del lago en Cerro

Muriano?

12.- ¿Influyó el recorte de presupuestos de los últimos años en que no hubiese

más ambulancias, médicos, zodiacs, salvavidas, cables de acero, etc.?

13.- ¿Ha investigado el Ministerio de Defensa al Comandante, Teniente Coronel

y Coroneles para averiguar qué labor de supervisión y control realizaban de las

maniobras en el lago?

14.- ¿Qué constancia hay por escrito del control que hicieron dichos mandos

desde que les envió el Capitán el plan de ejercicios para el día 21 y 22 de

diciembre?

15.- ¿Ha tenido el Capitán Zúñiga anteriormente algún expediente disciplinario

abierto y ha sido sancionado por ello?

16.- ¿Por qué motivo tuvo destino en la legión?

17.- ¿Han comprobado si es cierto que usó gases lacrimógenos en unas

maniobras, tal y como se ha publicado?

18.- ¿Le han abierto expediente por ello?

19.- ¿Han comprobado si el uso de minas simuladas como castigo se había

hecho anteriormente por el Teniente u otro mando en la Base Militar de Cerro

Muriano?

20.- ¿Por qué las mochilas del Soldado León, el Cabo Jiménez y los mandos e

instructores eran diferentes?

21.- ¿Por qué la mochila de peor calidad y ninguna o poca flotabilidad la tenía el

Soldado León?

22.- ¿Es cierto que se debe al recorte de presupuestos y las nuevas y más

sofisticadas mochilas van llegando a cuentagotas durante años?

23.- ¿Se exige nadar para ingresar en el ejército de Tierra? ¿Y en los otros

ejércitos?

24.- ¿Se exige “destreza acuática” para hacer una maniobra como la del lago de

Cerro Muriano? ¿Qué es la destreza acuática? ¿Se les exigió el 21 de diciembre

a los militares de la maniobra del lago?

25.- ¿Hasta hace unos años el ejercicio de vadeo se hacía en una piscina?

26.- ¿Por qué no se informó a los medios y a la opinión pública desde un primer

momento por el Ministerio de Defensa de los hechos ocurridos y sus

circunstancias en Cerro Muriano el 21 de diciembre?

27.- ¿Pretenden la transparencia informativa el Ministerio de Defensa y los jefes

de la Base Militar de Cerro Muriano? ¿O lo contrario?

28.- ¿Por qué se informó desde el Ministerio de Defensa el pasado día 21 de

diciembre que el Capitán había sido apartado del mando? ¿Es cierto que sólo se

le cambió de compañía?

29.- ¿Por qué no están en su casa el Capitán y el Teniente, suspendidos de

empleo?

30.- ¿Y por qué están en la Base Militar de Cerro Muriano?

31.- ¿Han comprobado la evaluación del riesgo que se hizo sobre el ejercicio del

21 de diciembre?

32.- ¿Qué medidas de seguridad e higiene se dieron allí?

33.- ¿Cumplen las Fuerzas Armadas con esas normas de prevención del riesgo

en Cerro Muriano?

34.- ¿Se ha solicitado al Ministerio de Trabajo que se realice una inspección

laboral en el lugar de los hechos?

35.- ¿Se están practicando ahora ejercicios o maniobras en las Fuerzas Armadas

Españolas en los que no haya evaluación del riesgo y medidas de seguridad e

higiene en el trabajo?"