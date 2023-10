Un festival para disfrutar del Western en el «oeste» almeriense

Escenario del rodaje de cientos de películas del Oeste desde los años 60, la provincia de Almería volverá a rendir tributo al género con la decimotercera edición del Almería Western Film Festival (AWFF), que se celebrará del 11 al 14 de octubre en la localidad de Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone.

Además del homenaje a los hermanos Romero Marchent, padres del Western mediterráneo con títulos como «Antes llega la muerte» (1964), «La muerte cumple condena» (1966) o «Fedra West» (1967), con el galardón «Leone in memoriam»; el festival ha anunciado la entrega del premio «Spirit of the West» al director australiano John Hillcoat, por su contribución al género contemporáneo. «Esta edición mira al pasado, al presente, pero sobre todo al futuro del género Western», asegura su director, Guillermo de Oliveira, destacando «los cortometrajistas de nueve países que componen las dos secciones de este tipo en el festival», junto a «trabajos de corte más independiente y experimental» y otros ejemplos «plagados de homenajes a referentes del género y títulos que navegan en los límites del western».

La sección Oficial de Largometrajes comprende seis películas de España, Dinamarca, Kazajistán, Australia, Chile y EE UU, en «una mezcla heterogénea y representativa de lo mejor del Western a nivel mundial», señala Oliveira, que incide en la oportunidad de descubrir diferentes «maneras de entender el cine, muy estimulantes para el espectador» a lo largo de las cuatro jornadas de proyecciones. En los diferentes poblados del oeste se emitirán nueve largometrajes, un documental, 25 cortometrajes y un mediometraje, para una selección que ofrecerá una visión global del Western actual. Cine, polvo y divulgación, con la presencia de cineastas como Felipe Gálvez, cuya película «Los colonos» representará a Chile en los Oscar; o del actor Elliot Crossett Hove, nominado a los premios de la Academia de Cine Europea por su papel en «Godland».

«Y, fuera de competición, el mediometraje de Pedro Almodóvar, ‘Extraña forma de vida’, que proyectaremos en su localización de rodaje, el rancho Western Leone, y con la presencia de su director de fotografía y premio Tabernas de Cine, José Luis Alcaine», detalla el director del Almería Western Film Festival, ante la cita más importante de este tipo de películas a nivel europeo.

«Este festival es, sin duda, un elemento dinamizador de la cultura almeriense a través del cine, pero es que además pone en valor nuestros paisajes y nuestro desierto, como atractivo turístico», valora el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Vélez. «Desde el Gobierno andaluz tenemos muy claro que vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas porque hacen crecer a nuestra provincia, a nuestra comunidad autónoma y a nuestro cine», asegura el responsable provincial de la Consejería de Turismo, defendiendo el aumento de la aportación económica «cofinanciada con fondos europeos» para mantener este evento «en Almería, concretamente en Tabernas, ya que es un evento único en toda Europa».

Uno «de los capítulos más apasionantes de nuestra amplia historia cinematográfica y una apuesta por el séptimo arte que enriquece el panorama cultural de la provincia», manifiesta la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Almudena Morales, quien felicita a la organización del AWFF por «reforzar las acciones que impulsamos en favor del audiovisual con el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL y Filming Almería como emblemas».

En la Sección Especial Panorama del festival, fuera de competición y no valorable para el premio del Jurado, pero sí para el público, participa el documental «Call me Mule», cuyo director, John McDonald, viajará desde Seattle para presentarlo y participar de un coloquio con el público. Junto a la Sección Outlaw se disputará también la Sección Internacional de Cortometrajes, englobando un total de 25 cortos este año, algunos de ellos rodados en Tabernas.

«Es una cita abierta para todo tipo de públicos que tiene como escenarios principales nuestra localidad y los poblados del oeste que siguen en activo en el Desierto de Tabernas», afirma el alcalde de Tabernas, José Díaz, presumiendo del «legado de las grandes producciones de los años 60 que se han revitalizado con la llegada de nuevos rodajes, uno de nuestros grandes objetivos». La programación del AWFF se completa con una serie de actividades paralelas que incluirán presentaciones de obras literarias, X Ruta de la Tapa, VI Concurso de decoración de escaparates y el IX Concurso de caracterización, todos de temática Western.

Una pistola enfundada que simula ser la cabeza del caballo protagoniza la imagen promocional del festival, la fusión entre un elemento de peligro y un perfil equino que, en palabras de su autor, Javier Jaén, «representa la dualidad entre el bien y el mal».