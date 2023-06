La aplicación directa de la receta que transforma Andalucía

Marifrán Carazo, «la mejor consejera de la Fomento de la Junta de Andalucía de la historia», en palabras de Juanma Moreno, prometió ayer a los granadinos «rigurosidad y diálogo» constante a lo largo del mandato que inicia al frente del Ayuntamiento nazarí. Escoltada una vez más por el presidente de la Junta, que se multiplicó para estar en Cádiz, Sevilla y Granada en una jornada muy intensa, la alcaldesa aseguró que «no vamos a fallar a Granada» y trabajará con «determinación y firmeza para defender los intereses de todos los granadinos por encima de ideologías» para poner a la ciudad en «el lugar que le corresponde». Su hoja de ruta al frente del Ayuntamiento será la desarrollada por la Junta de Andalucía, reseñando cuatro claves concretas: «Estabilidad institucional, rebajas fiscales y eficiencia en la gestión y la alfombra roja a la inversión». El 28 de mayo obtuvo una mayoría amplia y moderada y responderá al encargo con «entrega, trabajo serio y riguroso y también con diálogo».

«Me siento muy orgulloso de poder acompañar a la primera alcaldesa de la historia de esta ciudad milenaria. Vamos a trabajar sin descanso en beneficio de Granada», agregó Moreno, feliz por el desarrollo de una jornada en la que se demostró que «la democracia funciona muy bien en nuestro país, afortunadamente».

Entre los retos para la ciudad se encuentran ser la primera gran capital andaluza en aprobar el nuevo Plan de Ordenación Urbana, y también que sea designada Capital Europea de la Cultura en 2031, siéndolo «de forma permanente todos los días». La ciudad no merece, a su parecer, «disputas estériles ni tampoco medias verdades» por lo que ha tendido la mano a los grupos políticos.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, pidió a la nueva alcaldesa y a su equipo que "no usen la mayoría absoluta como un rodillo espinoso" de la que ha dicho que saben, "porque lo han sufrido, sus efectos más negativos" y que "hagan suyo el trabajo ya iniciado para que esta ciudad no pierda más el tiempo que no tiene".

MARACENA

En la provincia granadina, durante la mañana la atención estuvo fijada en Maracena, municipio en el que el popular Julio Manuel Pérez fue elegido alcalde tras un pacto cuatripartito (PP, Vox y dos grupos independientes) que desaloja de la alcaldía al PSOE, formación más votada en las pasadas elecciones que no ha escapado del impacto del caso del secuestro en febrero de una edil a manos presuntamente del que era novio de la regidora saliente, que anunció que no sería candidata.