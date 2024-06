Gregorio Luri protagoniza el encuentro de Cesur "Educación perplejidades y aciertos"

“Hay que poner la situación educativa de Andalucía ante su espejo y dejar de crear debates partidistas. Hay que analizar qué se está haciendo mal y apostar por la buena educación. Hacer un diagnóstico, porque el conocimiento será quien marque nuestro futuro”. El filósofo y pedagogo Gregorio Luri ha definido de esta manera la situación de la educación en Andalucía en el Think Tank educativo titulado “Educación: perplejidades y aciertos”, un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios de Sur de España Cesur a través de su marca para las acciones de Responsabilidad Social CEYS, Círculo de Economía y Sociedad.

Luri ha destacado en su intervención que “en Andalucía tenemos todos los ingredientes para hacer una buena paella, pero no sale”, como símil a la situación educativa de nuestra comunidad donde, asegura que “en pleno siglo XXI no podemos seguir usando como excusa la herencia recibida por la falta de escolarización” y añade que “el informe PISA en Andalucía demuestra que algunos matices han empeorado”. El filósofo también ha hecho una defensa de la “educación de calidad” alegando que “dicen que no hay mejor inversión para un país que la educación, pero esa inversión solo es buena si la educación es buena, de lo contrario es un gasto inútil” y añade que “ahora que la situación económica de Andalucía comienza a despejarse, es necesario fortalecer esos conocimientos educativos o se frenará el crecimiento económico”. En su intervención, Gregorio Luri ha explicado a profesores, padres y empresarios que “escolarización no es instrucción. Pasar mucho tiempo en la escuela no mejora los conocimientos. Hay que tomarse en serio la calidad de la enseñanza. Hay que tomarse en serio la instrucción”.

Tras la conferencia, se ha abierto un tiempo de debate que ha dirigido el economista y doctor en Filosofía David Cerdá quien, por su parte, ha querido destacar que "Ha llegado la hora de que la sociedad civil (asociaciones, movimientos, empresas, etc.) asuma un papel en la revitalización de la educación, que vive horas bajas".

Sobre Gregorio Luri

Gregorio Luri Medrano (Azagra, Navarra, 1955). Maestro, Licenciado en pedagogía y doctor en filosofía (premio extraordinario de doctorado). Ha trabajado en todos los niveles educativos: primaria, secundaria y universidad y he sido también formador de docentes. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: La escuela contra el mundo (2008), Por una educación republicana (2012), Mejor educados (2014), ¿Matar a Sócrates? (2015), El cielo prometido (2016), Elogio de las familias sensatamente imperfectas (2017), El deber moral de ser inteligentes (2018), La imaginación conservadora (2019), La escuela no es un parque de atracciones (2020), Mi familia es bestial (2020), La mermelada sentimental (2021), El eje del mundo (2022).

Se le ha concedido el Premio de ensayo Juan Gil Albert 2001, Premio Ensayo Breve 2004, Premio Mejora tu Escuela Pública, 2017 y la Medalla de Carlos III, el Noble del Gobierno de Navarra. También es editor de la Editorial Rosamerón.

Sobre Cesur

La Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España. Agrupa a más de 200 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan, lo que la convierten en la mayor asociación empresarial por número de socios del país. CESUR aglutina, por volumen de facturación de sus empresas asociadas, el 42 % del PIB de Andalucía y el 40 por ciento del PIB del sur de España (Andalucía y Extremadura).