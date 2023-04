Nuestro Jesús Aguirre lo ha vuelto a hacer. Además, sin aspavientos ni necesidad de levantar la voz, con naturalidad. Dice Curro Romero que sus partidarios se enfadaban con él en las malas tardes de almohadillas y policía por lo que dejaban de ver, no porque no se hiciera con la faena. Como los curristas sueñan con medias verónicas, los «aguirristas» nos pasamos los Plenos del Parlamento de la Junta de Andalucía esperando que salte desde la presidencia con una de las suyas, con un muletazo de ingenio. La señora del bote de arena –la diputada de Adelante Maribel Mora– en el escaño del Moreno Bonilla se la puso botando: «Señoría, si usted lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono». Maravilloso, genial, inteligente, pura esencia nuestro ex consejero de Salud que le ganó la batalla al Covid gracias a la ciencia y al cariño del médico de familia. Aguirre, como presidente, también reparte a los suyos, a la bancada del PP, sin que le tiemble un músculo. No se pasen señoría que le sueltan media ración de sentido común y educación en pildoritas de la ‘Casa Aguirre’, que se podían vender en la farmacia para quitarle el cuajo a más de uno, una o une. «¿Me pone una cajita de pastillas Aguirre?». Más allá del chiste de la frase del mono, lo que se desprende de esta catarata de memeces sobre Doñana es cómo un Parque Nacional se utiliza para tratar de ganar unas elecciones. ¿Dónde estaba el partido socialista cuando el famoso oleoducto de Gallardo amenazaba las costas vírgenes del coto, dónde cuando iban a colocar el almacén de gas? Pues mandando en San Telmo, disfrutando de ese imperio de los mil años que no se iba a acabar nunca, como en 2014, cuando se ilegalizaron los pozos que nadie cerró. Se quiere llamar la atención porque toca la primera cita electoral en la que el PSOE se la juega, igual que en las anteriores andaluzas cuando Juan Espadas se calló la boquita, en 2022, para no hacer el mono y cabrear los votantes del Condado. Qué mono…