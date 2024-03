«Era un maltratador de los peores. Cómo podía estar al cargo de las niñas»

El hombre de 35 años de origen rumano que, presuntamente, se habría suicidado tras haber matado a sus dos hijas de cuatro y dos años en el cortijo que habitaba en la pedanía de Las Alcubillas, entre los municipios almerienses de Gérgal y Alboloduy, habría maltratado de forma continuada a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Fue la madre de 23 años, separada y también rumana, quien habría encontrado los tres cuerpos sin vida al ir a recoger a las niñas al domicilio donde habrían pasado el fin de semana tras no tener noticias de su paradero.

Mientras la Guardia Civil espera de los resultados de la autopsia, se trabaja con la hipótesis del envenenamiento y crece la conmoción social, al conocerse la existencia de antecedentes. La mujer se encontraba registrada en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género (Viogen), confirmó el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y había aún causas pendientes. «Es un elemento que hay que considerar en la investigación», declaró tras conocerse el suceso, mostrando «profunda tristeza», al tiempo pidió «respeto» y «cautela».

Fuentes de la investigación confirmaron que el hombre fue detenido en mayo de 2022 tras una denuncia de su pareja, que estando embarazada de su hija pequeña habría sufrido algún tipo de violencia física. Un maltrato que habría tenido continuidad en el tiempo y provocado que trasladara su vivienda y la de las niñas a Abla, donde encontró trabajo en una cafetería y donde las víctimas recibirán sepultura. La localidad decretó tres días de luto oficial por este «repentino acto de violencia vicaria», como «muestra de repulsa y condena por este vil asesinato», manifestó el alcalde, Francisco Javier Sánchez. Trascendió que la madre recibe atención sanitaria por «el enorme shock sufrido». Sin embargo, la orden de alejamiento en vigor del presunto asesino no afectaba a las menores, que habrían mantenido la relación con su padre pese a la ruptura de la relación sentimental. El TSJA informó de que el régimen de visitas fue acordado por un juez en sentencia de marzo de 2023, los sábados y domingos, entre las 12 y las 18 horas. De esta forma, el Alto Tribunal puntualizó que la resolución señalaba que la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar para ser recogidas por su progenitor, pero ella «pidió en varias ocasiones», la última en octubre, que no hubiera intervención de los funcionarios. El TSJA aclaró que había pendiente un juicio «por malos tratos y amenazas» en el ámbito familiar, fechado el 10 de abril.

«Él era un maltratador de los peores», aseguró la alcaldesa de Gérgal, Antonia Contreras, confirmando que la pareja vivió durante aproximadamente un año y medio en la estación de tren de ese municipio una vez que ya habían nacido las dos niñas. La regidora relató una situación de «violencia total» en la familia, por la que llegaron incluso a ser ingresadas tanto la madre como sus dos hijas en un centro de acogida y durante más de un año. Aunque Contreras no tuvo constancia de que el padre «hubiera agredido a las niñas alguna vez», manifestó su incomprensión por «cómo podía tener las dos niñas tan chiquiticas». «El propio Ayuntamiento ha tenido que alertar en ocasiones a la Guardia Civil a causa de las palizas sufridas por la mujer», señaló.

Decretan tres días de luto en Abla (Almería), donde residían las menores halladas muertas Carlos Barba Agencia EFE

Tampoco la primera edil de Alboloduy, Sonia Guil, comprendía que no se haya sido «capaz de prever algo así» y «por qué el hombre estaba al cargo de las niñas durante este fin de semana». «Si ya es difícil para una persona que tiene a su familia a su lado y a sus amigos una situación de maltrato, hay que imaginarse lo que es para personas que están solas, que no tienen red de apoyo», valoró la alcaldesa, cuestionando que «la protección de datos hace que, muchas veces, nosotros, que somos los que estamos en los municipios, no tengamos acceso a la información de temas muy sensibles».

Gérgal y Albolouy han proclamado días de luto oficial, minutos de silencio y actos de repulsa frente a los hechos acaecidos en la pedanía de Las Alcubillas. Además, está prevista la convocatoria de sendos plenos extraordinarios en los que se van a estudiar otras medidas como una concentración u ordenar que las banderas de ambas casas consistoriales ondeen a media asta. Tras el presunto asesinato vicario, se celebraron concentraciones para condenar el crimen. Las vecinas de Abla colocaron flores en la puerta del colegio donde estudiaba una de las niñas.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, trasladó la «consternación» de los almerienses, así como el «apoyo y solidaridad» a la familia y vecinos de los municipios implicados. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género y también asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 todos los días en 52 idiomas.