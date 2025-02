La última acción solidaria del pintor Emilio Fornieles emociona a la Reina de España

Emilio Fornieles, el pintor que encandiló a Saramago, parafraseando a Antonio Machado, sigue "haciendo camino al andar". “Siempre llegamos allí donde nos esperan”, dijo el Nobel portugués en "El viaje del elefante". Fue la frase constante en la mente y como promesa del artista andaluz Emilio Fornieles a los niños de School for Life cuando en 2017 se despidiera de los 130 niños por entonces a los que prometió volver para enseñarles a pintar con tan solo tres colores primarios. La promesa la realizó también al fundador de la escuela de la vida, el profesor emérito Doctor Jürgen Zimmer, condecorado por esa iniciativa con la Cruz Federal al Mérito, la máxima distinción que otorga la república alemana. El profesor falleció en 2019, pero Fornieles mantuvo su palabra, y hasta 2024, siete años después, no pudo cumplirla por diversos motivos, especialmente por razones económicas, y es que al igual que en el primer Workshop todo fue financiado desde su propio bolsillo, sin esperar a eternas deliberaciones de posibles patrocinadores. Fue con su mujer Zofie Angelic, quien además recogió una vez más multitud de instantes en el proceso. En enero de 2024 viajaron ambos hasta Chiang Mai una vez más, norte de Tailandia, en la jungla y a escasos kilómetros de la frontera con la antigua Birmania, para cumplir su palabra. El resultado esta segunda vez con los 142 niños y niñas de esta precaria escuela ha sido una vez más digno de admiración. La escuela fue fundada en 2003 con el fin de recoger a pequeños con deficiencias sociales, provenientes de padres con SIDA, recogidos de las calles de diferentes pequeñas aldeas y etnias, rescatados del maltrato en muchos casos y otro tipo de dificultades, y ofrecerles educación, sanidad y futuro laboral bien a través de acceso a universidades o escuelas de formación profesional.

El resultado esta vez ha sido una obra gigantesca pintada por los niños de entre 7-19 años, un gran elefante que se baña en el río Elba y deja ver en el fondo la fortaleza más antigua de Alemania, el Albrechtsburg, de la ciudad cuna de Sajonia donde este artista internacional andaluz reside. Se trata de 3 por 3 metros a modo de políptico de 6 piezas realizadas en tan solo 4 días por los niños y niñas de la escuela de la vida y que ha sido presentada en su atelier en subasta hace solo unos días con el positivo resultado de haber sido adquirida finalmente por una firma internacional norteamericana CMC World Travel con sede en Italia y que cuya fundadora Caron McConnon es amiga y además mecenas de la obra de Fornieles, a quien acompaña frecuentemente a todas partes y en cada exposición internacional.

El resultado de la subasta será donado íntegramente a School for Life y la obra va a ser donada a la ciudad de Meissen, según han acordado mecenas y el propio artista. Querido Miguel, comprendo que no haya podido ser esta vez, el dar difusión a tan hermoso proyecto altruista con los niños de School for life en La Razón.

Quizás la próxima vez.

"He tenido el gran honor sin embargo de recibir la felicitación de S.M. La Reina Emérita Doña Sofia de Grecia por tal acción", señaló Fornieles a LA RAZÓN.