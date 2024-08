Fornieles quiere ser profeta en su tierra

Emilio Fornieles, cual hijo pródigo pictórico, regresa a Andalucía de la mano de la serie «Verde que os quiero verde» con la que el artista onubense afincado en Alemania vuelve a los «orígenes a través de los colores». Fornieles expone del 8 de agosto al 27 de septiembre en la SIN Studio Gallery (The Czech Gallery) en la Avda. Ricardo Soriano, 59 de Marbella. La muestra contará con el patrocinio de Bodegas Campillo, de la Familia Martínez Zabala, en La Rioja alavesa.

«Tardé años en comprender dónde reside el poder de una obra de arte; intenté muchas veces como artista autodidacta desarrollarme y transformarme, con diferentes materiales, principios, conceptos, olvidándome de ser yo mismo, fue lo más drástico. Es algo que nunca debemos olvidar, y tampoco debemos dejar de oír nuestra voz interior», declara Fornieles.

«Mi estilo es un expresionismo figurativo, basado en la gravedad de mis propios trazos. En realidad, apenas utilizo trazos, sino gestos, nada ortodoxos, y en los que las etapas y los cambios de tonos y colores permanecen claramente separados, una ordenación geográfica a través de un método caótico. Una distribución rápida y agresiva, sin prestar atención a los errores, cada gesto es necesario. No existe el error», indica. Fornieles ha causado sensación en Europa con sus proyectos de «Action Painting», «pariendo» obras sobre la marcha ante el público.

Algunas de las obras de Emilio Fornieles La Razón

La de Fornieles es «una técnica autodescubierta según mi lenguaje artístico subjetivo, donde los contenidos de mi carácter, de mi propia alma y personalidad se encuentran en el acto, sobre el lienzo y a través de un dominio del proceso. Es cuando empiezo a hablar con mis propias palabras», continúa el pintor. «Todo artista debe tener bajo control su propio lenguaje subjetivo, hay que conocer y dominar este lenguaje y su vocabulario intrínseco, nacido de nuestras propias capacidades», resume un artista que quiere ser profeta en su propia tierra, siempre ligado en la distancia a la cultura y a la historia españolas.

Todas las pinturas de la muestra son acrílico y pigmento sobre lienzo 189x96 centímetros. Con este formato y estos mimbres el artista plástico multidisciplinar, internacional de origen onubense Emilio Fornieles vuelve a sus raíces. «Contradictoriamente» no de la mano de una galería nacional sino traído esta vez de la mano de Sin Studio Gallery, la Czech Gallery y sus responsables: Jiri Topinka y Sára Edris. Se trata de una galería internacional checa asentada desde hace muy poco en la Avenida Ricardo Soriano 59 de Marbella y en la que Fornieles ha sido muy bien acogido, además de ser el único representante español en la lista de artistas internacionales representados. Con la misma galería el artista lepero tiene previsto proyectos internacionales.

Para la ocasión y una vez más enalteciendo sus raíces, Emilio Fornieles no ha dudado en preparar material suficiente para enaltecer la cultura andaluza, esta vez no en países extranjeros, sino en su propia tierra. No se descarta a posteriori el respaldo institucional y que la muestra pueda tener itinerancia entre salas provinciales de toda la geografía andaluza. «Todo está abierto y sobre la mesa», precisa Fornieles, embajador de España y de Andalucía por Europa y el mundo, también a través de proyectos solidarios.

Fornieles espera poder contar «con ese respaldo para una muestra tan andaluza». Este artista plástico onubense despegó allá por 2007 en un panorama artístico emergente muy concurrido y en el que sus series, sus temas y sus retratos en blanco y negro de medias caras marca Fornieles y de un estilo neo-pop deslumbraron la escena artística del momento imponiéndose como autodidacta frente a reconocidos y admirados maestros de la pintura coetáneos en certámenes de arte tanto nacionales como internacionales. Su obra apasionó al Nobel de Literatura portugués José Saramago, que le apadrinó artísticamente en sus inicios y elogió abiertamente su obra y su talento. Sus retratos, sus «angelitos negros» y otras series de temas sociales le llevaron a Alemania. A su llegada en 2013 su arte supo posicionarse en el panorama internacional acaparando la atención de revistas y magazines como Vogue (en la versión alemana) o Status Magazine, revista checa de sociedad y cultura internacional, entre otras. Incluso cautivó la atención de la crítica internacional, donde el nombre de Fornieles, su talento artístico e incansable creatividad ha sido descrito en multitud de lenguas: portugués, italiano, alemán, danés, checo, inglés, eslovaco y ruso. Lo más innovador y el punto fuerte en su trayectoria puede ser la performance en vivo, con retratos de tributo y «nada más Pop que el retrato de una personalidad como Warhol». Además compartiendo escenario con otros artistas de otras disciplinas, creando una atmósfera visual y sonora inusual que ha llevado a levantar al público. Su deseo siempre ha sido volver a casa, a Andalucía, con nuevo material y el mismo arraigo.

En detalle

Fornieles ha sabido llevar la creación íntima desde su estudio hasta el escenario y frente a un concurrido público asistente en salas como E-Werk (Berlín), Teatro Wüstenrot (Bratislava), Ferias de Arte Contemporáneo Internacionales como Berliner Liste o Bredgade Open en Copenhagen o en el Museo Histórico de la ciudad más antigua de Sajonia y en la que reside y trabaja: Meissen, entre otros lugares. Un arte plástico escénico con sello original y origen andaluz.