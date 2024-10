Juanma Moreno y la fotografía de Pedro Sánchez con Aldama: "Debería dar explicaciones lo antes posible"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería dar "explicaciones lo antes posible" tras hacerse pública una fotografía en la que sale con el empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Moreno ha considerado que Pedro Sánchez "no ha convencido a nadie" con sus manifestaciones al hilo de esa fotografía al afirmar que jamás se reunió o conversó con De Aldama.

"No ha convencido a nadie y lo que debería hacer es dar explicaciones lo antes posible, ser lo más convincente y, sobre todo, lo más transparente posible para que todo el mundo salga de duda", ha recalcado Juanma Moreno.