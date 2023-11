La líder de Podemos en Andalucía amenaza a Juanma Moreno porque tardó en ser atendida en el hospital: "Lo pagarás"

La líder de Podemos en Andalucía y diputada de Sumar por Granada, Martina Velarde, ha utilizado la red social Twitter para denunciar "el colapso y la falta de recursos" en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

En un hilo de Twitter, narra cómo, tras sentirse indispuesta y mareada, acudió a las Urgencias de este hospital del que, según ella, tuvo que marcharse sin recibir tención médica. "Ayer después de terminar una reunión me empecé a encontrar muy mal. Esperé un poco por si se me pasaba, dejé entera la comida y me tomé una pastilla que llevaba encima. No se pasaba y fui a Virgen de las Nieves a urgencias, mareada y no había sitio para sentarme", comienza la diputada.

En su narración, cuenta también que "una chica me cedió su asiento", pero que lo que necesitaba era "recostarme": "Una chica vería mi cara y me cedió su asiento, al rato parece que tenía menos mareo pero después de estar dos horas y media en la silla con un malestar tremendo y poniéndome cada vez peor, decidí irme, necesitaba recostarme", expone en el hilo de Twitter.

Como no podía estar sentada, Martina Velarde, decidió marcharse a casa. "Pensé, si me pasa algo que me pase pero yo no puedo estar cada vez peor aquí sin saber cuantas horas me quedan. Aún no me encuentro bien y en cancelado toda mi agenda de hoy. Colapso en el hospital, falta de recursos, una sala con mucha gente que no podía ni sentarse-...", continúa el relato.

En este punto, critica la sanidad que, según la diputada, está dejando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "También la sensación que de cualquiera puede morir sin que nadie lo evite. Esta es la sanidad de Moreno Bonilla. Esta es la mayor infamia del PP andaluz, no se cuando me darán cita para el médico, las anteriores veces, han sido en 20 días, no sé qué consecuencias tendrá la espera".

Además, critica a los profesionales sanitarios, a los que, dice, "les dio igual" que se marcharse. Así lo cuenta en su red social: "Es horrible sentirte más segura en un momento dado yéndote en tu casa, que saber que te esperan horas y horas donde aumentan los síntomas en una silla incómoda y con mareos por el caos sanitario.

A nadie le importó que me fuese aún viendo mi estado, porque no daban abasto".

Tras la exposición de su caso, concluye el hilo con una amenaza al presidente andaluz. "Lo pagarás, Moreno Bonilla", advierte la líder de POdemos en Andalucía y diputada de Sumar.