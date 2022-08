Victorio & Lucchino y Agatha Ruiz de la Prada, en la Larios Fashion Week

Diseñadores de la talla de Victorio & Lucchino y Agatha Ruiz de la Prada desfilarán en la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2022, que tendrá lugar el 2 y el 3 de septiembre y que se ha presentado este martes en la Diputación de Málaga.

La céntrica calle malagueña Marqués de Larios acogerá los desfiles en los que participarán diseñadores adheridos a la marca promocional de la Diputación de Málaga, “Málaga de Moda”, bajo el lema de Talento Original.

Se espera una asistencia de más de 15.000 personas cada día, según ha explicado la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, que ha anunciado la entrega del Alfiler de Oro 2022 a Victorio & Lucchino.

González ha destacado el apoyo que “Málaga de Moda” brinda a través de este tipo de iniciativas “para dar un impulso a la moda malagueña”.

Ángel Schlesser desfilará el viernes además de Romeo Couture; los diseñadores adheridos a “Málaga de Moda” Susana Hidalgo, Ángel Palazuelos y Pepe Canela; María LaMadrid; la moda de baño francesa de Bananamoon y desde Portugal la firma Jokoth.

La Pasarela Larios hará entrega esa misma noche del Alfiler de Oro a Victorio & Lucchino, que cerrarán la jornada de desfiles.

La pasarela acogerá el sábado a Agatha Ruiz de la Prada; a más diseñadores que componen “Málaga a la Moda” como Teressa Ninú, García Galiano, Vilanoestudio, Moncho Heredia y Kai & Koa y además a Aurora Gaviño, Nati Jiménez y Deiver Luengo.

También estarán presentes Livia Monte Carlo, Catalina García, Look At Me, Kenia Paternina, Antonio Arcos y Vertize Gala.

El mismo día tendrá lugar el concurso MFW Prize 2022, donde los concursantes presentarán sus colecciones y optarán por el premio, que consistirá en la presentación de la serie completa en la Pasarela Larios Fashion Week 2023.

La firma de diseño de hombres Félix Ramiro será la encargada de cerrar la jornada de desfiles del sábado y la edición de 2022.