Fancine dedicará su 32 edición a la causa ecológica

La 32 edición del Festival de Cine Fantástico (Fancine) de la Universidad de Málaga (UMA) tendrá un marcado componente de concienciación, orientando su temática hacia la causa ecologista, para lo que se ha elegido la naturaleza como leit motiv. Así, la película ‘The Visitor from the Future’ inaugurará el certamen.

Una apuesta al verde. El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga ha dado a conocer este martes a través de su página web el cartel anunciador de su edición número 32, que tendrá un marcado componente de concienciación orientando su temática hacia la causa ecologista. Como muestra de su atención constante a los asuntos de actualidad y de su compromiso por los acontecimientos recientes, Fancine ha elegido para la celebración de su aniversario otoñal la naturaleza como leit motiv, centrándose, dada la esencia del certamen universitario, en su vertiente más salvaje y hostil. De esta manera, el ‘miedoambiente’ articulará los contenidos de su próximo cumpleaños, que se desarrollará del 9 al 17 de noviembre en el cine Albéniz como escenario principal.

Con este juego de palabras, Fancine materializa su preocupación por la sobreexplotación de los recursos naturales, los signos de agotamiento de la Tierra y otros sucesos actuales, como la histórica erupción del volcán de La Palma, la sequía crónica o las últimas inundaciones en Pakistán, para convertir esa inquietud en una llamada de atención a través de películas que pasarán por su pantalla.

Por ello, criaturas mutantes, distopías futuristas con la humanidad en peligro, catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres ambientales se darán cita en la cartelera del festival, con el objetivo de advertir del alarmante panorama al que hacemos frente hoy día y apelar a la responsabilidad social, inculcando valores relacionados con la sostenibilidad y el respeto por nuestro entorno.

El cartel

Como es habitual, la imagen es obra del equipo de diseño del Vicerrectorado de Cultura de la UMA, encabezado un año más por el profesor Agustín Linares. En esta ocasión, el icónico maneki-neko, seña felina de la cita malagueña, cede el protagonismo a una extraña y verde criatura que atrapa con sus ramificaciones a un avión de pasajeros. La composición hace alusión a algunas de las más míticas escenas del imaginario cinematográfico universal: desde el fiero King-Kong intentando derribar una avioneta desde la cúspide del rascacielos, pasando por la arraigada leyenda del monstruo del Lago Ness, hasta la cantarina y malvada planta carnívora de ‘La pequeña tienda de los horrores’, sin olvidar influencias más contemporáneas como ‘The Host’, el cartel simboliza la capacidad destructora de la naturaleza al tiempo que plasma la naturaleza en destrucción, en un homenaje estético a todos esos títulos señeros del género.

La 32 edición del Festival de Cine Fantástico (Fancine) de la Universidad de Málaga (UMA) UMA 13/09/2022 FOTO: UMA UMA

Entre las tonalidades de la imagen destaca el cielo naranja, en referencia no solo al ocaso del día sino de la vida en sí, en un claro y socarrón guiño del diseñador a los episodios de calima vividos en marzo, que tiñó el ambiente de arena y polvo en suspensión, a modo de películas como ‘Dune’, ‘Mad Max o ‘Blade Runner 2049′. En cambio, aunque la estampa recreada es bien explícita, del elemento principal solo se intuyen las extremidades, quedando a la imaginación del espectador conformar el resto de la criatura.

Película de inauguración

Junto a la presentación del cartel, Fancine ha desvelado además la película encargada de estrenar su 32 edición, que encenderá el proyector del Albéniz con una comedia francesa. Se trata de ‘The Visitor from the Future’, del director François Descraques, que se estrena en el largometraje con esta propuesta de ciencia ficción que mezcla viajes en el tiempo y un escenario apocalíptico con miles de vidas en juego.

Alice es una joven que se opone a la construcción de una central eléctrica, una idea de su propio padre, miembro del parlamento. Cuando la llegada de un visitante de 2555 le confirma que una explosión en esas instalaciones ha destruido el futuro, Alice tendrá que arreglárselas para salvar el mundo y a su propio padre sin alterar la línea de tiempo, para que la Policía del Futuro no la detenga.