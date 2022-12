Málaga, punta de lanza de la ciberseguridad en Andalucía

Google, Vodafone o Telefónica Tech son algunas de las grandes multinacionales y corporaciones internacionales que al albur del gran potencial que posee en ámbito tecnológico han puesto sus miras en Málaga, por albergar el perfecto ecosistema para crear y generar estrategias de desarrollo en ese ámbito.

Pero no sólo la actividad privada convertirá a la capital de la Costa del Sol en capital europea en esa disciplina, sino que la propia administración pretende elevar a esa categoría el potencial de la comunidad a partir de proyectos como el Centro de Ciberseguridad de Andalucía que se ubicará en un céntrico edificio del Palmeral de las Sorpresas en el puerto malagueño.

No hay tiempo que perder, y tras el anuncio realizado hace no muchas semanas, el Gobierno andaluz no ha tardado en licitar el contrato para el equipamiento de las citadas instalaciones, que contempla un plazo máximo de tres meses para dotarlas de los recursos necesarios, con un presupuesto algo superior a los cuatrocientos treinta y cuatro mil euros.

El Centro de Ciberseguridad, que contará con una inversión de 60 millones de euros a desarrollar en los próximos tres años, será pionero y todo un referente para la industria a la que representa, además de servir de punto de control que garantice la seguridad en todos los sistemas informatizados de todos los entes que conforman el ámbito público andaluz, así como de otros organismos públicos que a él quieran adherirse, dando cobertura a universidades, diputaciones o ayuntamientos, entre otros.

HOJA DE RUTA

No en vano, la hoja de ruta del ejecutivo regional pasa por avanzar hacia una sociedad digital segura para lo que este centro, que dependerá de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), coordinará y pondrá en marcha la llamada Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025.

El director del citado organismo, Raúl Jiménez, avanza a LA RAZÓN, que los profesionales que trabajen en el centro, operarán de manera coordinada con el Centro Criptográfico Nacional (CNN) , adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), responsable de coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra y garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información.

Jiménez subraya que el centro de Ciberseguridad será el «único interlocutor con ese centro para, de manera confederada, poder ofrecer esos servicios a otras instituciones». De igual modo, se trabajará codo con codo con las Fuerzas y Seguridad del Estado, incorporando a sus instalaciones a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunidad autónoma andaluza.

El director de ADA, detalla que uno de los principales objetivos sobre los que trabajará será el de «potenciar la securización de los sistemas de información de todos los organismos que conforman la administración regional» para integrarlos en «una única unidad gestora que, además, dé a pequeños municipios que no tienen capacidad ni recursos en la materia, o diputaciones que, por economía de escala, ven idóneo su integración en esa unidad”.

En definitiva se trata, según el responsable público, de «mejorar la gobernanza» estableciendo mecanismos como auditorías «que permitan anticiparnos y detectar posibles vulnerabilidades en el ámbito de la seguridad». Además, se persigue «fomentar e impulsar la industria de la ciberseguridad a partir del deseo de grandes multinacionales y corporaciones a nivel europeo que han mostrado su deseo de instalarse en Málaga» y que contribuirán a que emerja «más talento, más capacidad y mejora en la formación de sus profesionales para que puedan competir en ámbito europeo e internacional abriendo nuevas carteras de clientes».

ENORME VULNERABILIDAD

De hecho, uno de los grandes desafíos de la ciberseguridad pasa por reforzar estrategias ante indicadores como que «el 45% de las pequeñas y medianas empresas que reciben un ciber ataque han de cerrar sus puertas». Una coyuntura ante la que, según Jiménez, «hay que crear conciencia», toda vez que «todos, a nivel de empresa, a nivel de usuario, o a nivel de ciudadano, somos susceptibles y vulnerables».

Para ello se apostará por incrementar la formación para incidir en que «hay que ser precavido y saber utilizar en el mundo digital todas las herramientas que estén a nuestro alcance para defendernos». Y es que, concluye Jiménez, «somos muchas las amenazas a las que hemos de enfrentarnos y por ello debemos contribuir desde lo público a propiciar las herramientas e instrumentos necesarios para minimizar todos esos riesgos».