Los secretos del genuino tomate Huevo de Toro

Esta semana se ha celebrado la tradicional subasta del Tomate Huevo de Toro 2023, uno de los productos de mayor calidad que se cultivan en la provincia de Málaga, en concreto en las huertas del Valle del Guadalhorce, conocidas por la fertilidad de sus tierras.

Las especiales características del tomate Huevo Toro se deben tanto a su variedad como a su lugar y modo de producción. Se cultiva en una comarca abierta al mar, lo que le proporciona un toque de salinidad; se produce al aire libre con manejo tradicional encañado y solo se produce en temporada de julio a octubre. Esta variedad se mantuvo en las huertas del Guadalhorce para consumo propio, ya que, a pesar de su exquisitez, su comercialización era complicada debido a su delicada piel y su forma irregular, no siempre valorada por los consumidores. Su exquisito sabor y textura hicieron que los agricultores conservaran las semillas para su propio consumo. Hace 11 años se fundó la Asociación de productores Tomate Huevo Toro que, apoyada por el Grupo de desarrollo Rural valle del Guadalhorce, comenzó a poner en valor este tomate que hoy se considera como el «pata negra de los tomates» y uno de los mejores del mundo.

Los productores cuentan con una etiqueta específica para identificar su género La Razón

Para esta campaña se han sembrado en todo el valle del Guadalhorce más de 300.000 plantas de tomate realizando un impacto económico de más de 3,5 millones de euros. Se trata de una especie fácilmente identificable, a partir de la singularidad de su tamaño, que oscila entre los 300 y 600 gramos, aunque puede superar con creces el kilo. Debe su color rojo intenso al alto contenido en licopeno, lo que le confiere a este fruto un alto poder antioxidante. Es un tomate multilobular, con pocas semillas y un corazón muy carnoso no leñoso, lo que le otorga en boca una textura cremosa y suave. Su piel muy fina y delicada lo hace muy sensible a los golpes, por lo que requiere una manipulación cuidadosa durante su recolección, envasado y comercialización. Este hecho contribuye a que principalmente podamos encontrar este tomate en tiendas de barrio de las zonas cercanas a su origen de producción, ya que no se adapta a las líneas de envasado de las de las grandes cadenas de distribución.

Debe su color rojo intenso al alto contenido en licopeno La Razón

La asociación tomate Huevo Toro, frutas y verduras del Guadalhorce ha creado un distintivo de calidad que permite diferenciar el producto a nivel internacional.

Detrás de este tomate hay historia, tradición, cultura y un gran número de familias que se dejan la piel en sacar de la tierra de forma natural su mejor expresión. No en vano, la comarca del Valle del Guadalhorce, es una comarca con una enorme y conocida tradición agrícola, especialmente hortofrutícola, donde en los meses de verano tiene especial protagonismo el Tomate Huevo Toro. Gracias a las condiciones edafoclimáticas que presenta la comarca y al conocimiento y tradición de los agricultores y agricultoras hacen de este territorio un espacio perfecto para el cultivo al aire libre del Tomate Huevo Toro, un tomate con unas características nutricionales, organolépticas y sensoriales que lo hacen único y excepcional.

La recogida del tomate Huevo de Toro se suele hacer a primera hora de la mañana, ya que si se hace con calor, el simple contacto de la mañana lo puede estropear. Para aprovechar todas sus cualidades organolépticas hay que cosecharlo en envero, es decir, cuando en su fina y delicada piel se perciben los colores verde y rojo. De esta forma, puede durar varios días sin que se pase. Su fragilidad hace, sin embargo, que sólo se distribuya en canales cortos. Al ser una variedad muy rica en agua, el tomate malagueño huevo de toro es idóneo para consumir al natural, en una ensalada con un poco de sal y un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra.

En los últimos años se está reivindicando la singularidad de este tomate con eventos temáticos que giran en torno a él, como rutas gastronómicas o subastas, en las que, con un fin benéfico, se puja por la caja de mayor calidad. El 15 de agosto fue uno de los días más importantes para Coín y su huerta. Se celebró la tradicional subasta al mejor Tomate Huevo de Toro cuyo lote ganador fue subastado por 1.900 euros. El Parque de San Agustín acogió un año más esta destacada cita en el calendario provincial donde los miembros del jurado destacaron la gran calidad de todos los tomates presentados y cuya elección se antoja cada vez más complicada. Para el alcalde de Coín, Francisco Santos, este es «uno de los días más importantes de nuestro municipio» donde se pone el broche final a las fiestas de agosto. Y es que este producto representa «la estrella de nuestra huerta coína y del Guadalhorce».