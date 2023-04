«Torrox se convertirá en uno de los pueblos más ricos de España»

El alcalde de Torrox gobierna con mayoría absoluta en la localidad axárquica desde el pasado año 2019 y cree firmemente que revalidará el cargo porque «las cosas se han hecho bien y queda, además, mucho por hacer».

¿Con qué balance encara la recta final del mandato?

Ha sido una legislatura rara y compleja, marcada evidentemente por la pandemia del coronavirus pero en la que, por primera vez en la historia, Torrox ha conseguido tener más de 20.000 habitantes –con una media de crecimiento de mil habitantes al año–, lo que hace que sea considerada una ciudad, según el baremo que establece la Diputación Provincial. Se ha avanzado a pasos agigantados en materia de turismo y en creación de riqueza, pese a las dificultades derivadas de la pandemia.

¿En qué ha pivotado la gestión municipal estos cuatro años?

Yo destacaría sobremanera el crecimiento económico del municipio, especialmente gracias al turismo que ha hecho que seamos una marca consolidada; no en vano hay miles de viviendas adquiridas por ciudadanos del norte de Europa porque ha calado el marchamo de que somos, de hecho, el mejor clima de Europa. A nivel doméstico, la senda litoral ha supuesto un gran revulsivo, pero destacaría infraestructuras como el tanatorio municipal, la ampliación del campo de fútbol de El Morche, la creación de zonas verdes, de ocio y esparcimiento, y la implementación de aparcamientos municipales subterráneos que hacen que las ciudades sean amables, y accesibles. Además de eso, en breve espacio de tiempo el Palacio de Justicia va a ser una realidad después de treinta años abandonados por los sucesivos gobiernos socialistas, siendo cabeza de partido judicial. Gracias al gobierno de Juanma Moreno, será pronto una realidad. Se ha dado respuesta también a nivel sanitario con la ampliación del centro de salud de El Morche o la ampliación de aulas guardería municipales, en el marco de esa estrecha y leal colaboración con el ejecutivo autonómico.

¿Qué queda por hacer?

Queremos dar un salto de calidad. Y lo vamos a conseguir cuando contemos con el Puerto Deportivo de Calaceite, que se convertirá en el más sostenible a nivel medioambiental del sur de Europa, integrado en plena naturaleza y acompasado de un gran campo de golf que dará un valor añadido a toda la comarca y dinamizará sin duda la economía. Tenemos la inversión privada comprometida, con la empresa Acciona que invertirá cerca de noventa millones de euros para una ambiciosa infraestructura que creará un total de 874 puertos de atraque en el recinto, pero habrá que esperar que transcurra el período preelectoral y pasen las elecciones para poder avanzar en ello porque en la Ley Electoral determina que así sea.

¿Habrá un antes y un después?

Sin lugar a dudas. En cualquier caso, aquí siempre ha existido un turismo de gran calidad, pero a partir de ahora se verá reforzado con visitantes de alto poder adquisitivo que hará que seamos, sin duda, uno de los pueblos más ricos de España y, por qué no, aspirar a serlo también de toda de Europa.

Torrox cuenta con la mayor colonia de visitantes alemanes de Andalucía.

Así es, y me siento orgulloso de ese turista que llegó al municipio en la década de los sesenta y setenta, provenientes de ciudades como Hamburgo o Bremen y que siguen eligiendo Torrox no sólo como segunda residencia sino que en muchos casos la fijan aquí de manera permanente. Es un turista, además, que está aquí en los meses de invierno en los que flaquea el turismo nacional, por lo que alcanzamos el perfecto equilibrio. Con todo, tenemos también turistas norteamericanos y de otros muchos puntos del mundo; de hecho, contamos con hasta cien nacionalidades. Eso nos motiva a ser un pueblo abierto, acogedor y generoso.

¿Qué otros desafíos tiene el municipio a día de hoy?

Una de las grandes preocupaciones latentes en estos tiempos es la amenaza de la sequía y es por ello por lo que trabajamos de la administración autonómica para dar soluciones al respecto, porque el campo es nuestra otra gran fuente de riqueza junto al turismo.

¿Qué vaticinios hace de cara al 28 de Mayo? ¿Se ve como alcalde en la próxima legislatura?

Puedo garantizarle que tengo la misma ilusión que cuando llegué al Ayuntamiento por primera vez siendo el PP la quinta fuerza política. En 2019, evidentemente, adquirí una gran responsabilidad y respaldo, pero siempre he tenido claro que soy alcalde para todos y yo gobierno, y he gobernado, para los que me votan y los que no me votan. Para mí el mayor de los logros y de lo que puedo sentirme más orgulloso de por vida es de haber sido alcalde de mi pueblo.

Por último, cuéntenos qué es la cata junto al mar.

El próximo 1 de mayo el Ayuntamiento de Torrox celebrará la cata junto al mar más grande del sur de Europa con la previsión de reunir a un millar de personas en torno a un evento que se celebrará en el Balcón Mirador de El Faro de Torrox Costa, y en el que se podrá degustar los vinos de la comarca, de la mano de Sabor a Málaga, la marca gastronómica promocional de la Diputación Provincial. No en vano, Torrox tiene mucho que decir al respecto y es la gastronomía de la zona un foco de atracción de visitantes que tenemos que aprovechar.